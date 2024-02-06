بعيدًا عن الأمراض التنفسية.. كيف تتغلب على هذا المرض المؤلم في الشتاء؟

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لا يتسبب الطقس البارد في انتشار فيروسات الجهاز التنفسي فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم المشاكل الصحية القائمة.

وحذر الدكتور آصف أحمد، الطبيب العام في بريطانيا في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" من ظاهرة شائعة يمكن رصدها على أصابع اليدين والقدمين، وتؤدي إلى المزيد من النوبات خلال أشهر الشتاء. اضافة اعلان





ظاهرة رينود



أسباب مرض رينود



وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "أنا لا أتحدث عن السعال أو نزلات البرد أو الأنفلونزا؛ أنا أتحدث عن شيء آخر أكثر شيوعًا في أشهر الشتاء"، مشيرًا إلى ما يعرف باسم ظاهرة رينود.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن ظاهرة رينود تحدث عندما يتوقف الدم عن التدفق بشكل صحيح إلى أصابع اليدين والقدمين.وعلى الرغم من أن هذه الحالة شائعة، إلا أنها لا تسبب عادةً مشاكل خطيرة ويمكن غالبًا علاج الأعراض عن طريق التدفئة.وأوضح الدكتور أحمد أن المسببات الأكثر شيوعًا لمرض رينود هي الطقس البارد أو القلق أو التوتر.وقال: "يتغير لون أصابع يديك أو قدميك ويتحول إلى اللون الأبيض أو الأرجواني، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يرتبط ذلك بالألم والدبابيس والإبر".وفي الغالبية العظمى من الناس، لا تنتج هذه الظاهرة عن حالة خطيرة وليس لها آثار طويلة المدى.وأكد الطبيب أن السبب في أغلب الأحيان هو تقييد تدفق الدم المؤقت بسبب البرد أو التوتر.لكنه حذر من أنه يمكن أن يكون سببه حالات أكثر خطورة في حالات نادرة جدًا.وأضاف: "لذلك، إذا كنت تعاني من المزيد من نوبات رينود أو تعاني منه لأول مرة، فيرجى الذهاب لرؤية طبيبك لأنك تحتاج إلى فحص كامل وربما بعض التحقق فقط للتأكد من عدم وجود أي شيء آخر يحدث".