بعد صرف دفعة نوفمبر.. حساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء

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لوح حساب المواطن مجددًا باتخاذ إجراءات ضد البنوك في حال الإقدام على خصم المستحقات من مبلغ الدعم من حسابات المستفيدين.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى"

وأضاف: وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦http://samacares.sa⁩،".



لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦ https://t.co/uCnCq90VIb ⁩، نسعد بخدمتك November 9, 2023

الدفعة 72



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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