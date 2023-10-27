بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

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في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا بق الفراش الذي انتشر على نطاق واسع في الأماكن العامة والخاصة، اكتُشفت مرض يؤدي إلى وفاة أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به لأول مرة في البلاد. اضافة اعلان

وعُثر على القراد الذي يحمل حمى القرم - الكونغو النزفية على الحدود الفرنسية مع إسبانيا.

وهذا المرض - وهو قريب من فيروس إيبولا - متوطن في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البلقان، وتم اكتشافه بشكل متقطع في الأجزاء الجنوبية من أوروبا الغربية مثل إسبانيا.





تغير المناخ



أعراض المرض



لا يوجد لقاح للمرض



اكتشاف الفيروس



وحذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن تغير المناخ سيدفع المرض إلى شمال أوروبا.واكتشفت السلطات الصحية أن القراد الحي الذي ظهر في الماشية بمنطقة البرانس الشرقية يؤوي المرض.وأعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن الفيروس هو أحد الأمراض التسعة ذات الأولوية هذا العام بسبب تهديده المحتمل.وينتشر فيروس حمى القرم-الكونغو النزفية بشكل رئيس إلى البشر عن طريق لدغات القراد، ويمكن للبشر أيضًا أن يصابوا به من خلال ملامسة سوائل الجسم من المرضى المصابين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".ويشترك المرض في أعراض مشابهة للإيبولا في البداية، بما فيها آلام العضلات وآلام البطن والتهاب الحلق والقيء. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث نزيف، عادة من الأنف أو من الشعيرات الدموية المكسورة في العينين والجلد.وتشمل الأعراض الأخرى للفيروس، التي تظهر فجأة، الحمى، والدوخة، وآلام الرقبة وتيبسها، وآلام الظهر، والصداع، والتهاب العيون، والحساسية للضوء.ولا يوجد لقاح متاح، وبدلاً من ذلك يركز العلاج على إبقاء الشخص على قيد الحياة لفترة كافية حتى يتمكن جسمه من مقاومة العدوى.وتسببت حالات تفشي الفيروس السابقة في مقتل ما بين 10 و 40 في المئة من المصابين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.واشتبهت السلطات الصحية في أن القراد الحامل للفيروس قد يكون كامنًا داخل الحيوانات البرية والمنزلية في فرنسا بناءً على الاختبارات التي أظهرت أن الماشية قد طورت أجسامًا مضادة ضد الفيروس.وتم بالفعل الإبلاغ عن حالات عدوى بين البشر عدة مرات في إسبانيا، مع 12 حالة بين عام 2013 وأغسطس من العام الماضي، أربع منها كانت قاتلة،واكتشف القراد الحامل للفيروس لأول مرة في إسبانيا في عام 2010. وفي أغسطس من ذلك العام، أبلغت هيئة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي عن حالتين من فيروس حمى القرم-الكونغو النزفية في شمال مقدونيا، كانت إحداهما قاتلة.