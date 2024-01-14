بعد المياه المعبأة.. تحذير من أطعمة تحوي موادًا مسببة للسرطان

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أظهرت دراسة، أن غالبية اللحوم والبدائل النباتية عبر العالم تحتوي على قطع بلاستيكية صغيرة مرتبطة بالسرطان.

ياتي ذلك في أعقاب اكتشاف أن المياه المعبأة مليئة بالسموم التي تخترق جسم الإنسان. اضافة اعلان





البلاستيك في البروتينات



تلوث الأطعمة أثناء إنتاج الأغذية وتوزيعها



عينات من البروتين والنباتات



أبحاث إضافية



وكشف اختبار أجراه الباحثون على 16 نوعًا من البروتين، بما فيها قطع الدجاج وشرائح اللحم البقري وشرائح السمك والبرجر النباتي، أن البشر يستهلكون البلاستيك بغض النظر عن مصدر البروتين الذي يختارونه.وتحتوي 90 في المئة من المنتجات على مواد بلاستيكية نانوية، والتي يخشى العلماء من تراكمها في الأعضاء الحيوية مع آثار صحية غير معروفة.وربطت الجزيئات الصغيرة بتطور السرطان وأمراض القلب والخرف، فضلاً عن مشاكل الخصوبة.ورجح الباحثون أن الأطعمة ملوثة بالمعدات المستخدمة أثناء إنتاج الأغذية وتوزيعها، أو التعبئة والتغليف، أو المكونات المضافة، أو الجسيمات المحمولة جوًا.وقالت الدكتورة بريتا بايشلر، المعدة المشاركة في الدراسة، عالمة الأحياء البحرية والمديرة المساعدة لعلوم البلاستيك في مجموعة (Ocean Conservancy) البيئية بواشنطن: "هذا تذكير مذهل بمدى انتشار التلوث البلاستيكي".وأضافت: "إن أزمة التلوث البلاستيكي تؤثر علينا جميعًا، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أشكالها المتعددة"، وفق ما أورجد موقع "روسيا اليوم".وعمل فريق مجموعة مناصرة البيئة مع علماء في جامعة تورنتو لإجراء الدراسة.وقام الفريق بشراء عينات من البروتين والنباتات من متجرين كبيرين في منطقة بورتلاند بولاية أوريجون لإجراء التجربة.ذلك لأن الأمريكيين أكثر عرضة لاستهلاك الأطعمة المشتراة من المتاجر والمعالجة والمعبأة، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "التلوث البيئي".ونظر الباحثون في 124 عينة تم اختيارها عشوائيًا من مصادر الغذاء المقسمة لتحديد كمية ونوع المواد البلاستيكية الدقيقة.وتحتوي جميع منتجات البروتين على مواد بلاستيكية دقيقة وكانت موجودة في 88 في المئة من إجمالي العينات، بما في ذلك البروتينات النباتية والمأكولات البحرية.وتم العثور على الألياف في ما يقرب من نصف مصادر الغذاء، في حين شكلت شظايا البلاستيك حوالي ثلث المواد البلاستيكية الدقيقة.لكن هناك حاجة لإجراء أبحاث إضافية لفهم مدى انتشار المشكلة وتحديد مصدر المواد البلاستيكية الدقيقة وكيفية تأثير استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان.يشار إلى أن دراسة صدرت يوم الاثنين أظهرت أنه في المتوسط يوجد 240 ألف جسيم نانوي في زجاجة ماء سعة لتر واحد، مقارنة بـ 5.5 جسيمًا نانويًا في لتر واحد من ماء الصنبور.