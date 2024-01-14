الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد المياه المعبأة.. تحذير من أطعمة تحوي موادًا مسببة للسرطان

اللحوم الحمراء
اللحوم من بين تلك الأطعمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أظهرت دراسة، أن غالبية اللحوم والبدائل النباتية عبر العالم تحتوي على قطع بلاستيكية صغيرة مرتبطة بالسرطان.
ياتي ذلك في أعقاب اكتشاف أن المياه المعبأة مليئة بالسموم التي تخترق جسم الإنسان.اضافة اعلان

البلاستيك في البروتينات

وكشف اختبار أجراه الباحثون على 16 نوعًا من البروتين، بما فيها قطع الدجاج وشرائح اللحم البقري وشرائح السمك والبرجر النباتي، أن البشر يستهلكون البلاستيك بغض النظر عن مصدر البروتين الذي يختارونه.
وتحتوي 90 في المئة من المنتجات على مواد بلاستيكية نانوية، والتي يخشى العلماء من تراكمها في الأعضاء الحيوية مع آثار صحية غير معروفة.
وربطت الجزيئات الصغيرة بتطور السرطان وأمراض القلب والخرف، فضلاً عن مشاكل الخصوبة.

تلوث الأطعمة أثناء إنتاج الأغذية وتوزيعها

ورجح الباحثون أن الأطعمة ملوثة بالمعدات المستخدمة أثناء إنتاج الأغذية وتوزيعها، أو التعبئة والتغليف، أو المكونات المضافة، أو الجسيمات المحمولة جوًا.
وقالت الدكتورة بريتا بايشلر، المعدة المشاركة في الدراسة، عالمة الأحياء البحرية والمديرة المساعدة لعلوم البلاستيك في مجموعة (Ocean Conservancy) البيئية بواشنطن: "هذا تذكير مذهل بمدى انتشار التلوث البلاستيكي".
وأضافت: "إن أزمة التلوث البلاستيكي تؤثر علينا جميعًا، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أشكالها المتعددة"، وفق ما أورجد موقع "روسيا اليوم".

عينات من البروتين والنباتات

وعمل فريق مجموعة مناصرة البيئة  مع علماء في جامعة تورنتو لإجراء الدراسة.
وقام الفريق بشراء عينات من البروتين والنباتات من متجرين كبيرين في منطقة بورتلاند بولاية أوريجون لإجراء التجربة.
ذلك لأن الأمريكيين أكثر عرضة لاستهلاك الأطعمة المشتراة من المتاجر والمعالجة والمعبأة، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "التلوث البيئي".
ونظر الباحثون في 124 عينة تم اختيارها عشوائيًا من مصادر الغذاء المقسمة لتحديد كمية ونوع المواد البلاستيكية الدقيقة.
وتحتوي جميع منتجات البروتين على مواد بلاستيكية دقيقة وكانت موجودة في 88 في المئة من إجمالي العينات، بما في ذلك البروتينات النباتية والمأكولات البحرية.
وتم العثور على الألياف في ما يقرب من نصف مصادر الغذاء، في حين شكلت شظايا البلاستيك حوالي ثلث المواد البلاستيكية الدقيقة.

أبحاث إضافية

لكن هناك حاجة لإجراء أبحاث إضافية لفهم مدى انتشار المشكلة وتحديد مصدر المواد البلاستيكية الدقيقة وكيفية تأثير استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان.

يشار إلى أن دراسة صدرت يوم الاثنين أظهرت أنه في المتوسط يوجد 240 ألف جسيم نانوي في زجاجة ماء سعة لتر واحد، مقارنة بـ 5.5 جسيمًا نانويًا في لتر واحد من ماء الصنبور.

اقرأ أيضا

الكاكاو يقي من أمراض القلب ويحسّن الذاكرة

دراسة: هذه الأغذية تمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي

وفاة 4000 مريض.. ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا حول العالم

7 اختبارات سريعة تكشف عن احتمالية الوفاة خلال سنوات قليلة

حيلة منقذة للحياة تمنعك من السعال ليلاً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

السكري
9:17 ص الأحد، 14 يناير 2024

لمرضى السكري.. علاج نهائي للتغلب على مشكلة التبول الليلي

نزيف الأنف
9:01 ص الأحد، 14 يناير 2024

"الصحة" تُعلن عن 3 أسباب وراء نزيف الأنف المستمر.. التشخيص والعلاج

سكر الحمل
5:04 ص الأحد، 14 يناير 2024

منها النمو المفرط للجنين.. مخاطر "سكري الحمل" على صحة الأمهات والأطفال

WhatsApp Image 2024-01-13 at 10.49.54 PM
12:07 ص الأحد، 14 يناير 2024

"الخضيري": كوبان من القهوة السوداء يسببان "تسمم الكافيين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم
4:32 م الأحد، 14 يناير 2024

3 نصائح مهمة للتعاملات المالية في بلد الابتعاث

دفع الايجار1
4:04 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية.. غدًا الاثنين

حساب المواطن - ريال
1:01 م الأحد، 14 يناير 2024

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية