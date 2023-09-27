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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد السودان.. الكوليرا تحصد أرواح 20 شخصا بدولة جديدة

الكوليرا - تطعيم - افريقيا
الكوليرا - تطعيم - افريقيا - ارشيفية
أ أ
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أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي اليوم، وفاة 20 شخصًا في تفشي جديد لوباء الكوليرا.

وباء الكوليرا:اضافة اعلان


 وأوضح وزير الصحة دوغلاس مومبشورا في تصريحات، أن الوباء ضرب منطقة بوهيرا بمنطقة مانيكالاند، مشيرًا إلى أن التفشي بدأ منذ 26 أغسطس الماضي.

 ووفقًا لوزارة الصحة ورعاية الطفل، فإن البلاد سجلت 4160 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، مع 20 حالة وفاة مؤكدة و94 حالة وفاة مشتبه بها منذ فبراير الماضي.

ضحايا الكوليرا بالسودان:


وأمس سجلت السودان 19 حالة وفاة و 258 إصابة بالكوليرا في ولايتي الخرطوم والقضارف.

وأوضح وزير الصحة السوداني دكتور هيثم محمد إبراهيم, أنه بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تم الإعلان عن حالات كوليرا في ولاية القضارف للتعامل معها وتوفير الإمداد اللازم لتوفير تحصين في المستقبل حتى يكون السودان مؤهلاً لاستلام التحصين.

حمى الضنك بولاية:



وفي وقت سابق حذرت نقابة أطباء السودان من انتشار كارثي لها في جميع أنحاء ولاية القضارف.

وأوضحت نقابة الأطباء أن انتشار حمى الضنك بالولاية نتج عنه مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وكشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في صفحتها على فيسبوك: " تابعنا طيلة الأيام الماضية معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى".

وتابعت : "تشير كل الدلائل إلى أننا أمام كارثة صحية، مطالبة وزارة الصحة بأقسامها المختلفة القيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية وفتح مخيمات إسعاف مؤقتة.

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