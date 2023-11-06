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بعد التعرف على فوائده.. هل يجب شرب الماء بالليمون يوميًا؟

الماء بالليمون
الماء بالليمون
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أصبح مشروب الماء بالليمون رائجًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لكن هل لهذه الوصفة تأثير إيجابي على حالتك الصحية؟اضافة اعلان
قالت أبريل وايلز، اختصاصية التغذية لشبكة "فوزكس نيوز"، "إن شرب الماء بالليمون يتم تشجيعه حاليًا من قبل العديد من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "يزعم الكثيرون أنه يعزز فقدان الوزن، ويحسن البشرة، ويساعد على الهضم ويوازن مستويات الحموضة في الجسم".
وأشارت إلى أن "بعض الادعاءات المتعلقة بماء الليمون مبنية على الأدلة، في حين أن بعضها الآخر ليس كذلك."

فيتامين سي

قالت إميلي تيلز، اختصاصية التغذية: “يعد الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة العامة، خاصة ونحن ندخل في موسم البرد والأنفلونزا”. 
وأضافت أن الليمون يمكنه أيضًا إضافة المعادن الدقيقة إلى الماء، مما يعزز الترطيب وبخاصة خلال أشهر الشتاء.
مع ذلك، حذرت من الإفراط في شرب الكثير من الماء بالليمون، لأن حموضته يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان - مما يسبب الحساسية.
وإلى جانب الليمون، نصحت راشيل ريتشاردسون، اختصاصية التغذية بالتفكير في زراعة وإضافة الريحان الطازج أو النعناع إلى الماء. أو تحضير بعض الزنجبيل أو الكركم أو الشاي الأخضر لتكوين ماء إلكتروليت مضاد للالتهابات. 
وقالت: "كن مبدعًا وتعامل مع أمعائك، ولا تنس أن تختار المياه المعدنية الحقيقية غير المحفوظة في البلاستيك لتبدأ بأفضل مياه صحية ممكنة".

هل يجب عليك شرب الماء بالليمون كل يوم؟

قالت ويلز: "لا بأس بشرب كوب من الماء بالليمون مرة أو مرتين يوميًا. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الارتجاع الحمضي، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض أو تفاقمها".
وحذرت ويلز من أن شرب كميات زائدة من ماء الليمون قد يؤدي إلى تلف مينا الأسنان.
تكرارًا لنصيحة ويلز، قالت ريتشاردسون إن الإفراط في شرب الماء بالليمون قد يؤدي إلى تلف الأسنان بمرور الوقت، أو يؤدي إلى حساسية تجاه هذه الفاكهة الحمضية الشائعة التي يتم دمجها في مجموعة واسعة من الوصفات.
وأضافت: "لذا أنصحك باستبدال الفواكه أو الأعشاب أو الجذور التي تستخدمها لإضافة نكهة إلى الماء، ولا تقم فقط ببرمجة عادة صحية واحدة إلى أجل غير مسمى".
كما حذرت من الاتجاه السائد المتمثل في مزج وشرب قشر الليمون المسحوق عن طريق إضافته إلى الماء.
وقالت ريتشاردسون: "السبب هو أن القشرة تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات النباتية الطبيعية لحماية الجزء الداخلي من الثمرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات حادة ومشاكل في الكلى مثل آلام المفاصل لدى بعض الناس".
ونصحت: "بدلاً من ذلك، قشر الليمون واستخدم قشره كمعطر للهواء أو منظف".
خلاصة القول: "على الرغم من أن ماء الليمون قد لا يرقى إلى مستوى جميع المطالبات الصحية المحيطة به، إلا أنه من الممكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي"، كما تقول ويلز. 

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