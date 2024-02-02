بعد التحذير من خطره.. تعرف على البدائل الطبيعية لغسول الفم

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أوصى خبراء باستخدام عصير الشمندر بدلاً من غسول الفم، بعدما أظهرت دراسات أنه المطهر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من أمراض، بسبب خصائصه القاتلة للبكتيريا. اضافة اعلان





أضرار غسول الفم



النترات في الخضروات الورقية



الكلورهيكسيدين في غسول الفم



ويستخدم الملايين حول العالم غسول الفم لإنعاش النفس والتخلص من البكتيريا، حيث تحتوي غالبية المنتجات على الفلورايد الذي يقتل الميكروبات.كما يُستخدم غسول الفم أيضًا لعلاج أمراض اللثة، لكن ثبت أنه له آثار جانبية، بما فيها جفاف الفم ومقاومة مضادات الميكروبات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".لكن دراسة أجريت عام 2019 في جامعة بورتوريكو أظهرت أن الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم مرتين يوميًا أو أكثر لديهم خطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالمستخدمين الأقل تكرارًا.ووجدت دراسة أجريت في عام 2017، أجرتها نفس المجموعة البحثية التي يوجد مقرها في بورتوريكو، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يستخدمون غسول الفم دون وصفة طبية مرتين يوميًا على الأقل، لديهم خطر متزايد بنسبة 50 في المئة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على مدى فترة ثلاث سنوات مقارنة لغير المستخدمين.وبدلاً من ذلك، أشارت الأبحاث إلى أن الجزيء المسمى النترات، الموجود في الخضروات الورقية، له آثار جانبية أقل وأكثر فائدة لصحة الفم.ودرس باحثون من جامعة غرب اسكتلندا، الرياضيين المعرضين لأمراض اللثة بسبب تناولهم العالي للسكر.وأظهرت الدراسة أن عصير الشمندر (الذي يحتوي على ما يقرب من 12 ملليمول من النترات) يحمي أسنان الرياضيين من المشروبات الرياضية الحمضية والمواد الهلامية السكرية أثناء ممارسة الرياضة، مما يسمح بإمكانية استخدام النترات كعلاج للرياضيين لتقليل فرص تسوس الأسنان.ومع ذلك، فإن استخدامه كبديل لغسول الفم قد لا يكون فكرة جيدة لأنه قد يترك لونه المميز على الأسنان.وقد تكون الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت، خيارًا أفضل - لأنها أقل عرضة لتلطيخ الأسنان، وتعود فوائدها الصحية جزئيًا إلى النترات التي تحتويها، والتي يمكن تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الفم.ويساعد أكسيد النيتريك على وقف فرط نمو البكتيريا السيئة ويقلل من حموضة الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة وتسوس الأسنان.وغسول الفم المطهر المستخدم لعلاج ترسبات الأسنان وأمراض اللثة يحتوي على الكلورهيكسيدين.لكن هذا المكون يزيل البكتيريا الجيدة، وكذلك البكتيريا السيئة ويرفع مستويات الحمض في الفم، مما قد يؤدي إلى المرض.وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الكلورهيكسيدين قد يلعب دورًا في مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك عندما تتعلم البكتيريا كيفية النجاة من آثار أدوية المضادات الحيوية بعد التعرض المتكرر للعلاجات.وتعد مقاومة مضادات الميكروبات مصدر قلق صحي عالمي، وتشير التقديرات إلى أنها ستؤدي إلى وفاة 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050.من ناحية أخرى، تعمل النترات على تحقيق توازن صحي بين الكائنات الحية الدقيقة الجيدة والسيئة في الفم.وأظهرت الأبحاث الحالية أن شرب عصير الخس لمدة أسبوعين يقلل من التهاب اللثة ويزيد من مستويات البكتيريا الصحية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة.