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بعد التحذير من أدوية البرد.. الطريقة الصحيحة لعلاج انسداد الأنف

انسداد انفي
الدكتور موسلي يشرح الطريقة الصحيحة لعلاج انسداد الأنف
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بعد أن توصلت الأبحاث إلى عدم جدوى استخدام أدوية البرد، أوصى الدكتور مايكل موسلي، الخبير الصحي بطريقتين لعلاج انسداد الأنف بطريقة صحيحة.اضافة اعلان
وأوضح أن الأبحاث التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجدت أن المنتجات التي تحتوي على الفينيلفرين "عديمة الفائدة إلى حد كبير في إزالة انسداد الأنف".

استخدام الفينيلفرين لعلاج انسداد الأنف

ونصح قائلاً: "إذا كنت تريد استخدام الفينيلفرين فيجب أن يكون في رذاذ الأنف، بدلاً من ابتلاعه في حبوب أو مشروب ساخن". 
لكن هناك أمرين يستخدمهما بنفسه لعلاج انسداد الأنف، وهما بخار المنثول والوسائد.
وقال، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": البخار يخفف مخاط أنفك. لقد وجدت أن الجمع بين القيام بذلك وشرب الكثير من الماء (الذي يمنعك من الإصابة بالجفاف ويخفف المخاط أيضًا) يساعد".
وعلى الرغم من أن المنثول لا يعمل كمزيل للاحتقان، إلا أن الأبخرة القوية تخدع العقل وتجعل الشخص يعتقد "إنني أتنفس بسهولة أكبر".

استخدام وسادة لدعم التنفس

وأضاف الدكتور موسلي، أن استخدام وسادة لدعم التنفس يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الشعور بالانسداد.
وقال: "لقد دعمت نفسي بالوسائد في الليل، لأن بهذه الطريقة تضمن الجاذبية وصول المخاط إلى حلقي، تقليل الضغط على الجيوب الأنفية".
ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن مزيلات الاحتقان يجب أن تستخدم فقط ما بين مرة إلى أربع مرات في اليوم.
ويجب أيضًا التحقق من نشرة الدواء للحصول على المشورة حول الكمية التي يجب تناولها وعدد مرات تناولها.
وتضيف الهيئة الصحية: "لا ينبغي استخدام بخاخات وقطرات الأنف المزيلة للاحتقان لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة، لأن استخدامها لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان لديك".
ونصح بالتحدث إلى الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض بعد هذا الوقت.

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