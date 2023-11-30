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بعد اكتشاف أول حالة بشرية ببريطانيا.. أعراض سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
العدوى الجديدة قيد التحقيق
أ أ
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سجلت بريطانيا أول حالة مؤكدة لسلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير A(H1N2)v، أثناء اختبار فحص روتيني للأنفلونزا في عيادة شمال يوركشاير.اضافة اعلان
وقالت وكالة الأمن الصحي (UKHSA)، إن الشخص المصاب يعاني من أعراض تنفسية ومرض خفيف وقد تعافى تمامًا من الفيروس.
ووفقًا لها، فإنه لم يتم معرفة مصدر العدوى بعد ولا يزال "قيد التحقيق"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

عدوى أنفلونزا الخنازير

وحثت أي شخص يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل السعال أو ضيق التنفس، على تجنب الاتصال بالآخرين.
وقال متحدث باسم الوكالة: "كما جرت العادة في وقت مبكر من أحداث العدوى الناشئة، تعمل UKHSA بشكل وثيق مع الشركاء لتحديد خصائص العامل الممرض وتقييم المخاطر على صحة الإنسان".
ونصحت، الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض تنفسية الاستمرار في اتباع الإرشادات الحالية؛ وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين أثناء استمرار الأعراض، خاصة إذا كان الأشخاص الذين يتعاملون معهم من كبار السن أو يعانون من حالات طبية.

أعراض أنفلونزا الخنازير

وتشمل أعراض المرض ما يلي:
السعال المستمر.
ارتفاع في درجة الحرارة، أو حمى، أو قشعريرة.
فقدان أو تغير في حاسة التذوق أو الشم الطبيعية.
ضيق في التنفس.
التعب غير المبرر، ونقص الطاقة.
آلام في العضلات أو آلام ليست بسبب ممارسة الرياضة.
عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع.
صداع غير عادي أو يدوم لفترة أطول من المعتاد.
التهاب الحلق وانسداد الأنف أو سيلانه.
الإسهال والشعور بالمرض أو المرض.
ويمكن أن تكون هذه الأعراض أيضًا علامة على الإصابة بكوفيد 19، وكذلك الأنفلونزا الشائعة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

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