الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد أن حبس العالم أنفاسه.. كشف سر "المرض الغامض" في الصين

المرض الغامض" في الصين
الصين شهدت تزايدًا في عدد إصابات الجهاز التنفسي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الخبراء لغز المرض الغامض الذي شهدته الصين خلال الأسابيع الأخيرة وكان سببًا في اكتظاظ المستشفيات في العاصمة بكين وشمالي البلاد بآلاف الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي.اضافة اعلان
وثارت مخاوف عالمية من احتمال وجود فيروس جديد وراء الأعداد الكبيرة من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال، أعادت ذكريات الأيام الأولى من تفشي مرض كوفيد – 19 ، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية من الصين إيضاحات حول المرض.
وتزامن انتشار أمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت الصين في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.

أمراض الجهاز التنفسي الموسمية

وأظهرت الاختبارات أن أمراض الجهاز التنفسي الموسمية الشائعة مثل الالتهابات البكتيرية والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد هي السبب.
وأطلق على المرض اسم "الرئة البيضاء"، نظرًا لأن الأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوي ظهرت بقع بيضاء على رئاتهم. 
ووفقًا للأطباء، فإن البقع أظهرت مناطق ذات أنسجة رئوية أكثر كثافة، والتي يمكن أن تحدث عندما يحارب الجسم العدوى بالبكتيريا مثل الميكوبلازما الرئوية.

مقاومة المضادات الحيوية

وقال الخبراء إن الزيادة في حالات عدوى الميكوبلازما الرئوية ربما تكون ناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية. 
وأظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة "فرونتيرز إن ميكروبيولوجي"، أن 90 بالمئة من الإصابات بهذه البكتيريا أصبحت الآن مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة في الصين.
وعند استخدام المضادات الحيوية لاستهداف الالتهابات البكتيرية، قد تتحور بعض البكتيريا وتصبح مقاومة لتأثيرات الأدوية. ويمكن لهذه البكتيريا بعد ذلك أن تتكاثر بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة.
وغالبًا ما يعزو الخبراء الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى خطر حدوث ذلك. وتعالج الميكوبلازما الرئوية عادة باستخدام المضاد الحيوي أزيثروميسين.
لكن الإفراط في وصف هذا الدواء قد يجعله غير فعال في الغالب، مما يترك الأطباء أمام خيارات علاجية أقل.
وقال الدكتور يين يودونج، طبيب الأمراض المعدية في مستشفى بكين تشاويانج، لصحيفة محلية: "علينا أن نتخذ تدابير مختلفة للحد من مقاومة المضادات الحيوية. وإلا فإننا نخاطر بعدم وجود علاج للأطفال".

الميكوبلازما الرئوية

والميكوبلازما الرئوية هي نوع شائع من الالتهاب الرئوي الجرثومي. وتشهد البلاد أيضًا ارتفاعًا في حالات الأنفلونزا والفيروسات الغدانية والفيروس المخلوي التنفسي منذ أكتوبر.

ما مدى القلق بشأن تزايد أمراض الجهاز التنفسي في الصين؟

وقالت الدكتورة لينا وين، طبيبة طوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، لشبكة CNN: "حتى الآن، واستنادًا إلى ما نعرفه من منظمة الصحة العالمية، لا أعتقد أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي يجب أن يسبب قلقًا عالميًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمجتمع الطبي الدولي هو ظهور عامل ممرض جديد، كما حدث في شكل كوفيد-19 في شتاء عام 2019. ولا يبدو أن هذا هو الحال الآن".

لماذا تشهد الصين طفرة في أمراض الجهاز التنفسي؟

يبدو أن الوضع في الصين حاليًا يعكس ما حدث في العديد من البلدان الأخرى في العام الماضي، على ما أفادت صحيفة "إكسبريس". 
قال الدكتور وين: "في الشتاء الماضي، في عام 2022، امتلأت مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة بالأطفال المصابين بكوفيد -19 والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروسات الشائعة الأخرى".
وأضاف: "يُعزى جزء كبير من هذا المرض إلى نهاية إجراءات التخفيف من كوفيد-19. وخلال ذروة الوباء، انخفضت أمراض الجهاز التنفسي بشكل حاد".
وأشار إلى أنه "على وجه الخصوص، الأطفال الذين كانوا سيتعرضون لعدة أنواع من العدوى سنويًا لم يمرضوا. وعندما تم رفع تدابير التخفيف، انتشرت الأمراض المعدية في المدارس ومراكز الرعاية النهارية، مما أدى إلى زيادة في حالات العدوى بين الأطفال، وبالتالي أيضًا زيادة في عدد أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى".
وأوضح الدكتور وين أن الصين رفعت إجراءات التخفيف الخاصة بها في وقت متأخر عن معظم الدول الأخرى، وهو ما قد يفسر الارتفاع الحالي. 
وأضاف : "من المنطقي أنه في أول شتاء كامل منذ انتهاء "القضاء على كوفيد"، سيشهدون ارتفاعًا في أمراض الجهاز التنفسي مثل تلك التي شهدها معظم أنحاء العالم".


اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الأفوكادو يومياً؟

تحذير خطير.. ماذا يحدث في جسمك عند تناول الشاي أو القهوة مع البيض على الإفطار؟

دراسة تحذر من الأطعمة الدهنية أثناء فترات الضغط النفسي

احذر مخاطرها.. هذا ما حدث لرجل كتم العطس أثناء القيادة

3 طرق بسيطة تساعدك على النوم خلال دقائق قليلة!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيروس الكورونا متحورات 9:21 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

مفاجأة صادمة بشأن الفيروس الغامض في الصين.. مقاوم لجميع الأدوية

منظمة الصحة العالمية 7:50 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الصحة العالمية تطالب بمعلومات جديدة من الصين حول المرض الغامض

اقرأ أيضا

الادوية المخدرة
3:51 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

5 أنواع من الأدوية تسبب الإدمان.. احذرها

الأطفال نزلات البرد
2:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

10 علامات مبكرة للإصابة بالأنفلونزا.. كم من الوقت يستغرق ظهور المرض؟

جدري القرود
1:59 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

سلالة جديدة أشد فتكًا من جدري القرود.. هذه أبرز علاماتها

تناول البيض
12:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تفاصيل رجيم البيض المسلوق.. وهذا ما قاله الخبراء عنه!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
1:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
12:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه

تسجيل - عن بعد - لاب توب - - - كمبيوتر
12:20 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

7097581-543387411
11:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

آيفون 15 - 3
11:48 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

تعليق الدارسة1
10:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة