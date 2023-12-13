بعد أن حبس العالم أنفاسه.. كشف سر "المرض الغامض" في الصين

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كشف الخبراء لغز المرض الغامض الذي شهدته الصين خلال الأسابيع الأخيرة وكان سببًا في اكتظاظ المستشفيات في العاصمة بكين وشمالي البلاد بآلاف الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي. اضافة اعلان

وثارت مخاوف عالمية من احتمال وجود فيروس جديد وراء الأعداد الكبيرة من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال، أعادت ذكريات الأيام الأولى من تفشي مرض كوفيد – 19 ، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية من الصين إيضاحات حول المرض.

وتزامن انتشار أمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت الصين في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.





أمراض الجهاز التنفسي الموسمية



مقاومة المضادات الحيوية



الميكوبلازما الرئوية



ما مدى القلق بشأن تزايد أمراض الجهاز التنفسي في الصين؟



لماذا تشهد الصين طفرة في أمراض الجهاز التنفسي؟



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وأظهرت الاختبارات أن أمراض الجهاز التنفسي الموسمية الشائعة مثل الالتهابات البكتيرية والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد هي السبب.وأطلق على المرض اسم "الرئة البيضاء"، نظرًا لأن الأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوي ظهرت بقع بيضاء على رئاتهم.ووفقًا للأطباء، فإن البقع أظهرت مناطق ذات أنسجة رئوية أكثر كثافة، والتي يمكن أن تحدث عندما يحارب الجسم العدوى بالبكتيريا مثل الميكوبلازما الرئوية.وقال الخبراء إن الزيادة في حالات عدوى الميكوبلازما الرئوية ربما تكون ناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية.وأظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة "فرونتيرز إن ميكروبيولوجي"، أن 90 بالمئة من الإصابات بهذه البكتيريا أصبحت الآن مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة في الصين.وعند استخدام المضادات الحيوية لاستهداف الالتهابات البكتيرية، قد تتحور بعض البكتيريا وتصبح مقاومة لتأثيرات الأدوية. ويمكن لهذه البكتيريا بعد ذلك أن تتكاثر بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة.وغالبًا ما يعزو الخبراء الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى خطر حدوث ذلك. وتعالج الميكوبلازما الرئوية عادة باستخدام المضاد الحيوي أزيثروميسين.لكن الإفراط في وصف هذا الدواء قد يجعله غير فعال في الغالب، مما يترك الأطباء أمام خيارات علاجية أقل.وقال الدكتور يين يودونج، طبيب الأمراض المعدية في مستشفى بكين تشاويانج، لصحيفة محلية: "علينا أن نتخذ تدابير مختلفة للحد من مقاومة المضادات الحيوية. وإلا فإننا نخاطر بعدم وجود علاج للأطفال".والميكوبلازما الرئوية هي نوع شائع من الالتهاب الرئوي الجرثومي. وتشهد البلاد أيضًا ارتفاعًا في حالات الأنفلونزا والفيروسات الغدانية والفيروس المخلوي التنفسي منذ أكتوبر.وقالت الدكتورة لينا وين، طبيبة طوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، لشبكة CNN: "حتى الآن، واستنادًا إلى ما نعرفه من منظمة الصحة العالمية، لا أعتقد أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي يجب أن يسبب قلقًا عالميًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمجتمع الطبي الدولي هو ظهور عامل ممرض جديد، كما حدث في شكل كوفيد-19 في شتاء عام 2019. ولا يبدو أن هذا هو الحال الآن".يبدو أن الوضع في الصين حاليًا يعكس ما حدث في العديد من البلدان الأخرى في العام الماضي، على ما أفادت صحيفة "إكسبريس".قال الدكتور وين: "في الشتاء الماضي، في عام 2022، امتلأت مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة بالأطفال المصابين بكوفيد -19 والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروسات الشائعة الأخرى".وأضاف: "يُعزى جزء كبير من هذا المرض إلى نهاية إجراءات التخفيف من كوفيد-19. وخلال ذروة الوباء، انخفضت أمراض الجهاز التنفسي بشكل حاد".وأشار إلى أنه "على وجه الخصوص، الأطفال الذين كانوا سيتعرضون لعدة أنواع من العدوى سنويًا لم يمرضوا. وعندما تم رفع تدابير التخفيف، انتشرت الأمراض المعدية في المدارس ومراكز الرعاية النهارية، مما أدى إلى زيادة في حالات العدوى بين الأطفال، وبالتالي أيضًا زيادة في عدد أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى".وأوضح الدكتور وين أن الصين رفعت إجراءات التخفيف الخاصة بها في وقت متأخر عن معظم الدول الأخرى، وهو ما قد يفسر الارتفاع الحالي.وأضاف : "من المنطقي أنه في أول شتاء كامل منذ انتهاء "القضاء على كوفيد"، سيشهدون ارتفاعًا في أمراض الجهاز التنفسي مثل تلك التي شهدها معظم أنحاء العالم".