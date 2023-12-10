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بشرى من الصحة.. قريبًا طبيب لكل أسرة بالمملكة

طبيب
الخدمة تمثل تطورًا في مجال الرعاية الصحية
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أعلن المدير العام في وكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور أمجد الفالح، أن الوزارة وفرت 2475 مركز رعاية صحي في جميع أرجاء المملكة.اضافة اعلان
وأضاف الفالح لفضائية "الإخبارية"، أن هذه المراكز يوجد بها خاصية المواعيد الافتراضية عن بعد، حيث يوجد نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق "وطني" و"صحتي"، بما يمكن الجميع من الحصول على الخدمة في الوقت  المناسب.

طبيب أسرة

وكشف عن مبادرة سيتم تفعيلها قريبًا، تتضمن تسجيل كل المواطنين تحت اسم "طبيب أسرة"، يكون مسوؤلاً عن رعايتها، وفحوصاتها الدورية، والتواصل مع أفرادها من بشكل مباشر عبر التطبيق نفسه.
وأشار إلى أنه سيكون بجانب الطبيب فريق متكامل يضم ممرضًا، ومدربًا صحيًا، ومنسقًا للحالات الصحية، يكونون مسؤولين عن كافة تفاصيل المواطن وقبل تعرضه للمرض. 

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