الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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بشرى من استشاري.. التعافي من سرطان القولون يصل إلى 93% بهذه الحالة

سرطان القولون
يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا
أ أ
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قال الدكتور مهدي الجارودي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، إن نسبة التعافي من سرطان القولون كبيرة جدًا عند اكتشافه في المراحل المبكرة.اضافة اعلان
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أنه في حال اكتشاف سرطان القولون مبكرًا يتم تفادي الإصابة به، وتصل نسبة الحياة والوقاية منه إلى 93 في المئة.
في المقابل، أوضح الجارودي أنه في المراحل المتقدمة من المرض تقل نسبة التعافي إلى 34 في المئة.


ما هو سرطان القولون؟

وسرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون. والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها. أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي. ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.
ووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن.
ويبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.
ولا تسبب السلائل في الغالب ظهور أعراض. ولهذا السبب، يوصي الأطباء بالخضوع لفحوص منتظمة للبحث عن السلائل في القولون، إذ يساعد العثور على السلائل واستئصالها الوقاية من سرطان القولون.
ويمكن لكثير من العلاجات المساعدة على السيطرة على سرطان القولون إذا تفاقمت حالته. وتشمل العلاجات الجراحة والعلاج الإشعاعي والأدوية مثل العلاج الكيميائي والعلاج الاستهدافي والعلاج المناعي.

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