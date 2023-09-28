بشرى لمن يفتقدوه.. 9 أطعمة تساعد على زيادة الطول

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يعد علم الوراثة هو المسؤول الأول عن تحديد طول كل شخص، إلا أن التغذية السليمة خلال سنوات النمو يمكن أن تدعم النمو الأمثل. اضافة اعلان

ونشرت صحيفة Times of India قائمة تضم 9 أطعمة توفر العناصر الغذائية الأساسية للتنمية الصحية:





1. منتجات الألبان





2. البيض





3. اللحوم الخالية من الدهن





4. أسماك دهنية





5. البقوليات





6. الخضراوات الورقية





7. المكسرات والبذور





8. الفاكهة





9. الحبوب الكاملة



إن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن غنية بالكالسيوم، الذي يعد ضروريًا لبناء عظام قوية ونمو سليم، وتناول كمية كافية من الكالسيوم خلال مرحلة الطفولة والمراهقة يمكن أن يدعم النمو الأمثل للعظام.إن البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية، وكلاهما ضروري لنمو الأنسجة وإصلاحها، بما يشمل العظام.توفر اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي البروتين والمعادن المهمة مثل الزنك، الذي يشارك في تكوين العظام وتنظيم النمو.تشتهر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل، بأنها غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي يمكن أن تدعم الصحة العامة وربما تساعد في تعزيز النمو.توفر الفاصوليا والعدس والحمص البروتين النباتي والألياف والمواد المغذية الأساسية مثل الحديد والزنك، وجميعها ترتبط بالأدلة العلمية بالنمو والتطور.توفر السبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تسهم في الصحة العامة، والتي تعد أساسًا للنمو الأمثل.إن معظم المكسرات والبذور مليئة بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والدهون الصحية، والتي يمكن أن تدعم النمو والتطور.توفر الفواكه مثل البرتقال والفراولة والكيوي كميات مناسبة من فيتامين C، وهو أمر بالغ الأهمية لتخليق الكولاجين، وهو مكون رئيس للعظام.توفر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، مما يسهم في الصحة العامة والرفاهية.