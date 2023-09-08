بشرى لمريضات تكيس المبيض.. نظام غذائي يعزز فرص الحمل

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توصلت دراسة إلى أن اتباع نظام الكيتو الغذائي يمكن أن يعزز فرص ملايين النساء في الحمل.

ويعطي هذا النظام الغذائي الأولوية لتناول الدهون الصحية وتجنب الكربوهيدرات، باعتباره أداة قوية لفقدان الوزن وأداة مضادة للالتهابات. اضافة اعلان

وتوصل الباحثون إلى أنه يمكن أيضًا أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعقم الذي يؤثر على 6 ملايين امرأة في الولايات المتحدة ومليوني امرأة في المملكة المتحدة.

ويتداخل الكثير من هرمون التستوستيرون مع نمو وإطلاق البويضات من المبيضين، مما يجعل من الصعب على النساء الحمل.

ويقترح الباحثون على الأطباء أن يأخذوا في الاعتبار نظام كيتو الغذائي في علاج النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض من أجل الحمل، وفق صحيفة "ديلي ميل".





تحسن مستويات الهرمونات الإنجابية



وقالت كارنيزا خالد، من وزارة الصحة الماليزية، التي أجرت المراجعة: "لقد وجدنا ارتباطًا بين النظام الغذائي الكيتوني والتحسن في مستويات الهرمونات الإنجابية، التي تؤثر على الخصوبة، لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض".وأضافت: "هذه النتائج لها آثار سريرية مهمة، خاصة بالنسبة لأطباء الغدد الصماء وأطباء النساء وأخصائيي التغذية الذين، بالإضافة إلى العلاج الطبي، يجب عليهم التخطيط بعناية وتخصيص توصيات النظام الغذائي الفردي للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض".وأجرى الباحثون تحليلًا تلويًا لسبع دراسات على نساء مصابات بمتلازمة تكيس المبايض يتبعن نظام كيتو الغذائي.وقاموا بفحص آثار النظام الغذائي على وزنهن وثلاثة هرمونات إنجابية - هرمون التستوستيرون، وهرمون البروجسترون الأنثوي، والهرمون المنبه للجريب، الذي يلعب دورًا في الإنجاب لدى الذكور والإناث.واتبعت النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض نظام كيتو الغذائي لمدة 45 يومًا على الأقل فقدن في المتوسط 11 بالمائة من وزن الجسم وشهدن تحسنًا في توازنهن الهرموني.وكانت نسبة الهرمون المنبه للجريب لديهن أقل، مما يعني أنه قد يكون لديهن فرصة أفضل للتبويض. كان لدى النساء أيضًا مستويات أقل من هرمون التستوستيرون.وانخفاض الكربوهيدرات في النظام الغذائي لشخص ما يعني انخفاضًا في نسبة السكر في الدم، مما له تأثير غير مباشر على تنظيم الدم وإنتاج الهرمونات.





النظام الكيتوني



والنظام الكيتوني هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يجبر الجسم على إنتاج الكيتونات في الكبد لاستخدامها كطاقة.ويُسمح باللحوم والأسماك والدواجن والبيض، وكذلك الخضروات غير النشوية والخضروات الورقية. ويوصى باستخدام منتجات الألبان والحليب العضوي كامل الدسم في نظام الكيتو الغذائي.وهو يتضمن الحد من السكريات المضافة والكربوهيدرات البيضاء المكررة ويسمح فقط بكمية صغيرة من الفاكهة.وتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات يجعل الجسم ينتج الجلوكوز والأنسولين. ويُعتقد أن الجلوكوز هو الأسهل للجسم لتحويله واستخدامه كطاقة أفضل من أي مصدر طاقة آخر.وينتج الجسم الأنسولين لمعالجة الجلوكوز في مجرى الدم عن طريق نقله إلى جميع أنحاء الجسم. وبما أن الجلوكوز يستخدم كطاقة أساسية، فلن تكون هناك حاجة للدهون وبالتالي يتم تخزينها.وعن طريق خفض تناول الكربوهيدرات، يتم إدخال الجسم إلى حالة تعرف باسم الكيتوزية، وهي عملية طبيعية تساعد الإنسان على البقاء على قيد الحياة عندما يكون تناول الطعام منخفضًا.وهذا يجعل الجسم ينتج الكيتونات، والتي يتم إنتاجها من تحلل الدهون في الكبد.





الدخول في الحالة الأيضية



والهدف من نظام الكيتو الغذائي هو إجبار الجسم على الدخول في هذه الحالة الأيضية، وهو في الأساس نوع من الجوع ولكن ليس من السعرات الحرارية ولكن من الكربوهيدرات.ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تجلب مخاطر القلب والسرطان من تناول الكثير من الدهون والبروتين.