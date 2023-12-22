بشرى لمرضى حساسية الطعام.. حقنة تحميك من رد الفعل المميت

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توصل باحثون إلى أن علاجًا للربو التحسسي الشديد يمكن أن يساعد مرضى الحساسية على تجنب ردود الفعل القاتلة تجاه الطعام.

ومن المتوقع أن يتم استخدام "أوماليزوماب" الذي يتم تداوله أيضًا تحت اسم "إكسولير" قريبًا لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه بعض الأطعمة. اضافة اعلان

وأظهرت نتائج تجربة جديدة، أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون "إكسولير" كانوا قادرين على تناول الأطعمة التي لديهم حساسية تجاهها دون التعرض لرد فعل يهدد حياتهم.

تناول حقن إكسولير كل أسبوعين



وقال الباحثون، إن الأشخاص الذين يتلقون حقن "إكسولير" كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سيكونون محميين من التعرض العرضي للأطعمة المسببة للمشاكل.وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حاليًا الموافقة عليه لاستخدام جديد، لتقليل ردود الفعل التحسسية العرضية تجاه الطعام لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد.وقالت الشركة المصنعة للدواء "روش" في بيان صحفي: "إذا تمت الموافقة عليه، سيكون إكسولير أول دواء يقلل من ردود الفعل التحسسية تجاه العديد من الأطعمة بعد التعرض العرضي".وأضافت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستقرر ما إذا كانت ستوافق على هذا الاستخدام للدواء في أوائل عام 2024.وأشارت "روش" إلى أنه إذا تم منح الضوء الأخضر لتقليل ردود الفعل التحسسية، فإن الأشخاص الذين يتناولون "إكسولير" سيظلون بحاجة إلى تجنب الأطعمة التي لديهم حساسية تجاهها.لكن سيتم حمايتهم في حالة تناول الطعام عن طريق الخطأ، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

علاج الحساسية الغذائية



ما علامات الحساسية المفرطة؟



وأوضح كبير المسؤولين الطبيين في شركة الأدوية ورئيس تطوير المنتجات العالمية، ليفي جارواي، أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في علاج الحساسية الغذائية، على الرغم من أنها أصبحت "عبئًا صحيًا متزايدًا".وقال مؤلفو الدراسة: "إن العلاج الحالي لحساسية الطعام هو تجنب تناول الأطعمة التي قد تسبب رد فعل تحسسي وتناول أدوية مثل الإبينفرين في حالة حدوث رد فعل تحسسي".وأضاف: "ومع ذلك، قد يكون من الصعب للغاية تجنب التعرض العرضي، خاصة إذا كان لديك حساسية تجاه العديد من الأطعمة. إن مخاطر التعرض العرضي وردود الفعل التي تهدد الحياة يمكن أن تضع عبئًا كبيرًا على المرضى وأسرهم".وشملت الدراسة 165 طفلاً ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عامًا، بالإضافة إلى ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.ويعاني جميع المشاركين من حساسية تجاه الفول السوداني، بالإضافة إلى نوعين من الأطعمة الشائعة الأخرى مثل الحليب أو البيض أو القمح أو الكاجو أو البندق أو الجوز.ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين تلقوا حقن أوماليزوماب يمكنهم تناول جرعات أعلى من الفول السوداني والبيض والحليب والكاجو دون حدوث تفاعلات حساسية مقارنة بالمشاركين الذين تلقوا حقن الدواء الوهمي.الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي يهدد الحياة ويحدث خلال دقائق من التعرض لشيء لديك حساسية تجاهه.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل الأعراض ما يلي:تورم الحلق واللسانصعوبة في التنفس أو التنفس بسرعة كبيرةصعوبة في البلع، وضيق في الحلق، أو صوت أجشالصفير أو السعال أو التنفس الصاخبالشعور بالتعب أو الارتباكالشعور بالدوار أو الإغماءالشعور ببرودة الجلد عند اللمسشحوب البشرة والشفاه واللسان أو تحولها إلى اللون الأزرق أو الرماديطفح جلدي منتفخ أو مرتفع أو مثير للحكةإذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي، فاستخدم قلم إيبنفرين أو حاقن الأدرينالين التلقائي.