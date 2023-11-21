بشرى لمرضى تليف الكبد.. علاج جديد يحقق نتائج مذهلة

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طور علماء بريطانيون، علاجًا هو الأول من نوعه يملك القدرة على وقف تليف الكبد، الذي لم يكن له أدوية أو علاجات في السابق. اضافة اعلان

وتحدث الإصابة بتليف الكبد لأسباب مختلفة، من بينها الإفراط في تناول الدهون والالتهابات طويلة الأمد الناجمة عن فيروسات التهاب الكبد بي وسي.





تفاصيل العلاج الجديد



نتائج مشجعة



ويتضمن العلاج، الذي تم تطويره في جامعة إدنبره، أخذ عينة دم من المريض واستخراج خلايا بيضاء تسمى الخلايا الوحيدة.وهذه الخلايا المقاومة للعدوى تعيش عادة في الدم لبضعة أيام، ثم تهاجر إلى أنسجة الجسم لتتحول إلى خلايا بلعمية –قادرة على إصلاح الأنسجة التالفة.واستخدم الباحثون، الخلايا الوحيدة لإنتاج الخلايا البلعمية بكميات كبيرة في المختبر، ثم حقنوها في كبد المريض.ويعتقد الخبراء أن المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الحاد ينتجون عددًا أقل من الخلايا البلعمية الفعالة بسبب الضرر الذي سببه المرض.ومن خلال إعدادها خارج الجسم، يأمل الباحثون أن تكون الخلايا أفضل في إصلاح الندبات، وفي نهاية المطاف، عكس الحالة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وأظهرت النتائج التي تم تقديمها الأسبوع الماضي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد في بوسطن بالولايات المتحدة، أنه من بين 26 مريضًا بالتليف الكبدي الذين تلقوا العلاج، لم يتعرض أي منهم لتدهور كبير في حالته في العام التالي.ولكن من بين 24 مريضًا آخرين مصابين بتليف الكبد لم يتلقوا العلاج الجديد، ساءت حالة أربعة منهم بشكل كبير وتوفي ثلاثة.وقال قائد البحث البروفيسور ستيوارت فوربس، خبير الكبد في جامعة إدنبرة، إن النتائج مشجعة لكن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات للتأكد من أن الدواء يوقف أو يعكس تليف الكبد لدى البشر، لكنه أبطل بعض الندوب في الحيوانات.وقال زميله الباحث البروفيسور جوناثان فالوفيلد، من جامعة إدنبرة أيضًا: "في الوقت الحالي، هناك أمل ضئيل لهؤلاء المرضى - بصرف النظر عن زراعة الكبد".ومن المقرر إجراء تجربة أكبر على العلاج الذي تطوره شركة "ريزوليوشن ثيرابيتيكس" في المملكة المتحدة في عام 2024.