بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد بديلاً للحقن اليومية

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في تطور من شأنه أن يوقف الاستخدام اليومي للحقن لمرضى السكري من النوع الأول، توصل باحثون إلى علاج يقوم على حقن الخلايا الجذعية في الذراع.





زرع الخلايا لإنتاج الأنسولين



نمو خلايا إنتاج الأنسولين في المختبر



ما أعراض مرض السكري من النوع الأول؟



وسيتم زرع الخلايا القادرة على إنتاج الأنسولين تحت الجلد لتحل محل وظيفة البنكرياس، الذي لا يستطيع إنتاج الهرمون لدى مرضى السكري، وفق ما أعلن باحثون من جامعة ميونيخ التقنية في مؤتمر الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في دنفر.وتدفع عدم القدرة على إنتاج الأنسولين، معظم مرضى السكري من النوع الأول إلى الاعتماد على اختبارات الدم المستمرة والحقن للتحكم في مستويات السكر لديهم.لكن عملية الزرع المستقبلية يمكن أن تحل محل العلاج التقليدي وتسمح للمرضى بنسيان مرضهم إلى حد كبير، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وأسفرت تجربة أجريت على ثمانية أشخاص عن نتائج "مشجعة" ويتم الآن إجراء دراسات أكبر لإثبات أن الطريقة آمنة وفعالة.ويعمل الدكتور ماتياس هيبروك، من الجامعة التقنية في ميونيخ بألمانيا على نمو الخلايا في المختبر وتعديل جيناتها لمنع الجهاز المناعي من رفضها.وقال الدكتور هيبروك، الذي تعمل شركته "مينوتيا" على تطوير تكنولوجيا الخلايا الجذعية : "أعتقد أن الخلايا المشتقة من الخلايا الجذعية تمثل ثورة. نحن في المراحل المبكرة للغاية الآن ولكن يمكننا توليد أكبر عدد ممكن من الخلايا وعلاج عدد هائل من المرضى".ويمكن برمجة مجموعات من الخلايا، تسمى الجزر، لإنتاج الأنسولين ثم زرعها جراحيًا تحت جلد الساعد مباشرة في إجراء سريع وسهل.وسيتم إدخال جهاز استشعار صغير لتتبع ما إذا كانت الخلايا تعمل أم لا.وقالت الدكتورة كاتي ديجوفيتش، المؤسس المشارك لشركة مينوتيا، وهي مريضة بالسكري من النوع الأول: "سنبذل كل ما في وسعنا لإنجاح هذا الأمر ولكنه صعب. أحاول إنشاء نوع الزراعة الذي أريده في جسدي".وأضاف: "لقد كان الناس يفعلون ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح منذ التسعينيات، ولكن التحدي الكبير يتمثل في مسألة العرض. إذا قمت بتصنيع الخلايا في المختبر، فيمكنك، من الناحية النظرية، إنتاج العدد الذي تحتاجه".وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل أعراض مرض السكري من النوع الأول:الشعور بالعطش الشديدالتبول أكثر من المعتاد، وخاصة في الليلالشعور بالتعب الشديدفقدان الوزن دون محاولةالحكة الشديدة حول العضو الذكري أو المهبل - مرض القلاععدم وضوح الرؤيةعدم التئام الجروحرائحة الفم الكريهة