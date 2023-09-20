بشرى لمرضى السكري.. جهاز بديل لحقن الأنسولين

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ابتكر العلماء جهازًا جديدًا قابلاً للزرع مزودًا بـ"مصنع أكسجين" يمكن أن يحل قريبًا محل حقن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول. اضافة اعلان

وقام باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتطوير جهاز بحجم العلكة ينتج كمية لا نهاية لها من الأكسجين اللازم لحقن جسم الشخص المصاب بالسكري بالخلايا الحيوية المنتجة للأنسولين.

الجهاز، الذي تم اختباره على الفئران، لديه القدرة على القضاء على حاجة مرضى السكر لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالأنسولين.





استخدام الجهاز لعلاج أمراض أخرى



تزويد الخلايا المنتجة للأنسولين المزروعة بالأكسجين



تفاصيل التجربة

تفاؤل كبير



الحفاظ على الخلايا الحية التي تنتج الإريثروبويتين



ويقول العلماء، الذين يخططون قريبًا لاختبار الجهاز على البشر، إنه يمكن أيضًا تكييفه لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلًا متكررًا للبروتينات، وفق صحيفة "ديلي ميل".وقال الدكتور دانيال أندرسون، أستاذ الهندسة الكيميائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ورائد تطوير الجهاز: "يمكنك التفكير في هذا كجهاز طبي حي مصنوع من خلايا بشرية تفرز الأنسولين، إلى جانب نظام إلكتروني لدعم الحياة".وأضاف: "إن الغالبية العظمى من مرضى السكري الذين يعتمدون على الأنسولين يحقنون أنفسهم بالأنسولين، ويبذلون قصارى جهدهم، ولكن ليس لديهم مستويات صحية للسكر في الدم".وتابع: "إذا نظرت إلى مستويات السكر في الدم لديهم، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يحرصون بشدة على توخي الحذر، فإنهم لا يستطيعون مجاراة ما يمكن أن يفعله البنكرياس الحي".وبعد أن واجهوا مشكلة كيفية تزويد الخلايا المنتجة للأنسولين المزروعة بكمية كافية من الأكسجين للاستجابة لانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، اكتشف علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة لفصل بخار الماء في الجسم إلى الأجزاء المكونة له، الهيدروجين والأكسجين.وينتقل الأكسجين بعد ذلك إلى غرفة التخزين في الجهاز الذي يغذي الخلايا المزروعة المنتجة للأنسولين والتي تكون بعد ذلك قادرة على الاستجابة للارتفاعات في مستويات الجلوكوز في الدم على الفور.وهذا النظام الذي طوره الباحثون يلغي الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، التي تعمل على ترويض جهاز المناعة في الجسم حتى لا يهاجم الخلايا المزروعة معتقدًا أنها غزاة أجانب.وتلقى بعض مرضى السكري بالفعل خلايا مزروعة من موتى يمكنها السيطرة على مرض السكري - ولكن الأدوية المثبطة للمناعة التي تمنع الجسم من رفض الخلايا المزروعة يجب أن تؤخذ في وقت واحد.وزرع الجهاز في الفئران المصابة بالسكري مع أجهزة مناعية كاملة الوظائف تحت الجلد مباشرة.وتلقت مجموعة واحدة من الفئران الغرسة ذات الغشاء الذي يفصل بخار الماء. تلقت المجموعة الأخرى جهازًا يحتوي على خلايا جزرية مزروعة دون أي أكسجين إضافي للحفاظ على إنتاج تلك الخلايا.وحافظت الفئران التي تم إعطاؤها الغرسة على مستويات طبيعية من الجلوكوز في الدم مقارنة بالحيوانات السليمة، في حين عانت الفئران التي تلقت الجهاز من ارتفاع السكر في الدم في غضون أسبوعين تقريبًا.ولا يتطلب الجهاز الصغير أي أسلاك أو بطاريات، بل يحتاج فقط إلى جهد كهربائي صغير يبلغ حوالي 2 فولت يتم توليده من خلال ظاهرة تعرف باسم "الاقتران الحثي الرنيني".ويقوم ملف مغناطيسي مضبوط خارج الجسم - والذي يمكن ارتداؤه كرقعة على الجلد - بنقل الطاقة إلى هوائي صغير ومرن داخل الجهاز، مما يسمح بنقل الطاقة لاسلكيًا.وقال الدكتور أندرسون إن فريقه متحمس للتقدم الذي أحرزه الجهاز، مضيفًا "نحن متفائلون حقًا بأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد المرضى في نهاية المطاف".وعادة، عندما يتم زرع جهاز طبي في الجسم، تؤدي هجمات الجهاز المناعي إلى تراكم أنسجة ندبية تسمى التليف، والتي يمكن أن تقلل من فعالية الأجهزة.وقد تشكل هذا النسيج الندبي حول الغرسات المستخدمة في الدراسة، لكن نجاح الجهاز في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم يشير إلى أن الأنسولين كان لا يزال قادرًا على الانتشار خارج الجهاز، وإدخال الجلوكوز إليه.ويمكن أيضًا استخدام هذا النهج المطور حديثًا لتوصيل الخلايا التي تنتج أنواعًا أخرى من البروتينات اللازمة على مدى فترات طويلة من الزمن.وأظهر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الجهاز يمكن أن يحافظ أيضًا على الخلايا الحية التي تنتج الإريثروبويتين - وهو البروتين الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء. .وقال الدكتور أندرسون: "نحن متفائلون بأنه سيكون من الممكن صنع أجهزة طبية حية يمكنها الإقامة في الجسم وإنتاج الأدوية حسب الحاجة. هناك مجموعة متنوعة من الأمراض حيث يحتاج المرضى إلى تناول البروتينات خارجيًا؛ في كثير من الأحيان".وأردف: "إذا تمكنا من استبدال الحاجة إلى الحقن كل أسبوعين بزراعة واحدة يمكن أن تعمل لفترة طويلة، فأعتقد أن ذلك يمكن أن يساعد حقًا الكثير من المرضى".ويخطط الباحثون الآن لاختبار الجهاز على الحيوانات الأكبر حجمًا، وفي النهاية على البشر.وأضاف عالم الأبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سيدهارث كريشنان، المؤلف الرئيسي للدراسة: "المواد التي استخدمناها مستقرة بطبيعتها وطويلة العمر، لذلك أعتقد أن هذا النوع من العمليات طويلة المدى يقع ضمن نطاق الإمكانية، وهذا ما نحن نعمل عليه".