بشرى لمرضى التوحد.. علماء صينيون يبتكرون علاجًا مذهلاً

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يعكف باحثون صينيون على تطوير علاج يقولون إنه يمكن أن يعالج أعراض التوحد.

وقام الباحثون - من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ وجامعة فودان في شنغهاي - بحقن الفئران بأداة تحرير الجينات التي غيرت طفرة معينة في الحمض النووي المرتبط بأعراض التوحد. اضافة اعلان

واقتصرت التجارب حتى الآن على الفئران، التي شهدت انعكاسًا كاملاً لمشاكلها السلوكية والاجتماعية عقب إعطائها الحقنة.

ووفقًا للباحثين، فإن الأدلة التي توصلوا إليها تشير إلى أنه من الممكن استخدامها لمساعدة البشر الذين يعانون من اضطراب الطيف.





اضطراب التوحد وطفرة في جين MEF2C



طريقة عمل الدواء في علاج التوحد



ارتفاع عدد حالات الإصابة بالتوحد



وربط الباحثون بين اضطراب طيف التوحد (ASD) وطفرة في جين MEF2C، يسبب خلل الحمض النووي مشاكل في عمليات النمو الحاسمة في الدماغ.وعلى الرغم من أن الباحثين ركزوا على جين واحد، لكنهم حذروا من أنه من المحتمل أن تكون هناك عدة طفرات جينية مسؤولة عن تطور مرض التوحد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وربطت دراسات سابقة بين أكثر من 200 طفرة جينية للتأثير على اضطراب طيف التوحد، ومعظمها ليس وراثيًا.واختار الباحثون في الدراسة الأخيرة، التركيز على جين يسمى MEF2C، لأن الأطفال الذين يعانون من طفرات أو عمليات حذف فيه، والذين يعيشون في الصين وكوريا من المعروف أكثر عرضة من غيرهم للتشخيص بهذا الاضطراب.ويشارك الجين السابق بشكل كبير في النمو العصبي سواء في الرحم أو في مرحلة الطفولة؛ فهو يبرمج وظائف مناطق الدماغ التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التعلم والذاكرة، مثل القشرة الأمامية والحصين.وخلال الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر نيوروساينس"، قام الباحثون بتعبئة جرعة التحرير الجيني الخاصة بهم في فيروس، تم حقنه في أدمغة الفئران.ويسمح استخدام الفيروس للعنصر النشط بعبور حاجز الدم في الدماغ، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية والأنسجة التي تبطن الجزء الداخلي من الدماغ وتحميه من المتسللين.وقال الباحثون: "نجح هذا العلاج في استعادة مستويات بروتين MEF2C في العديد من مناطق الدماغ وعكس التشوهات السلوكية لدى الفئران ذات الطفرة MEF2C".ويتم تشخيص مرض التوحد عادةً عند الأطفال، ويصاب به حوالي واحد من كل 36 طفلاً في عام 2020. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن تقديرات عام 2021 التي تبلغ واحدًا من كل 44 شخصًا، و1 من كل 110 أشخاص في عام 2006.ويقول الخبراء إن الزيادة في الحالات لا تشير بالضرورة إلى أن مرض التوحد آخذ في الازدياد، لكن ارتفاع الوعي يعني أن الأطباء أصبحوا أفضل في اكتشافه.ويتراوح مرض التوحد في شدته ولكنه عادةً ما يجعل الشخص يجد صعوبة في التكيف مع التغييرات في الروتين. ويعاني بعض المتضررين أيضًا من مشاكل معرفية ولغوية، وقد يجدون صعوبة في التفاعل والاختلاط مع الآخرين.ويوجد هذا الاضطراب على نطاق واسع، مما يعني وجود تباين كبير في الشدة وكيفية ظهور الأعراض.وقد يعاني بعض الأشخاص من أشكال خفيفة من الاضطراب تتطلب القليل من الدعم الإضافي. لكن بالنسبة للبعض الآخر، يمكن أن يشكل الاضطراب عائقًا خطيرًا مدى الحياة.ويُنصح بإجراء فحوصات اضطراب طيف التوحد عند عمر 18 شهرًا و24 شهرًا، حيث يمكن مقارنة مهارات اللغة والحركة والتفكير لدى الطفل، فضلاً عن السلوكيات والعواطف، بفئته العمرية.