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بشرى لمرضى التهاب المفاصل.. علاح لإصلاح الأنسجة باستخدام الخلايا الجذعية

التهاب المفاصل
العلاج يمنح الأمل للملايين من مرضى التهاب المفاصل
أ أ
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يعكف العلماء على تطوير علاج جديد لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي باستخدام الخلايا الجذعية.

إصلاح أنسجة المفاصلاضافة اعلان

وتأمل شركة منبثقة من جامعة يورك، أن يحفز العلاج إصلاح أنسجة المفاصل، وهي الحالة التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي, المفاصل، مما يسبب الألم والتورم والالتهاب، مما يؤدي إلى ضرر دائم.
يتضمن العلاج - الذي طورته شركة الأدوية الحيوية الجديدة "ميسينبيو" بالتعاون مع جمعية "فيرسوس أرثريتيس" الخيرية - "رسلًا" بحجم النانو من خلايا جذعية بشرية مُصممة هندسيًا لبدء عملية التجديد.

نجاح الاختبارات المعملية

وقال البروفيسور بول جينيفر، من معهد أبحاث الطب الحيوي بجامعة يورك والمؤسس المشارك لشركة الجديدة "ميسينبيو": "لقد أثبتت نجاحها في الاختبارات المعملية ولكن هذه الشركة الجديدة ستسمح لنا بالتحرك نحو التجارب السريرية البشرية".
وأضاف: "لقد تمكنا من هندسة هياكل من الخلايا الجذعية البشرية لاستهداف قدراتها المضادة للالتهابات وتجديد الأنسجة، وهو ما تحتاجه لعلاج التهاب المفاصل- القدرة على إزالة الألم ولكن أيضًا إصلاح الضرر"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

إصلاح وتقليل رد الفعل المفرط للجهاز المناعي

وقال الدكتور ديفيد كونتين، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن هذه الطريقة وقابليتها للتوسع تجعل من الأرجح أن نتمكن من إنشاء دواء يمكن إعطاؤه عن طريق الحقن، والذي لا يمكنه فقط إيقاف الضرر الذي يلحق بالأنسجة، بل إصلاح وتقليل رد الفعل المفرط للجهاز المناعي". 
ووصفت البروفيسور كيم هيريش، استشاري أمراض الروماتيزم والخبير في التهاب المفاصل في صندوق الخدمات الصحية الوطنية بجامعة مانشستر ببريطانيا، البحث عن علاج تشتد الحاجة إليه بأنه "مثير".
وأضافت: "على الرغم من أن إثبات سلامة وفعالية هذه الأدوية قد يستغرق بعض الوقت، إلا أن هناك حاجة كبيرة لعلاجات جديدة لالتهاب المفاصل الروماتويدي والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المرضى والعائلات ومقدمي الرعاية بسبب المعاناة والألم المزمن. وفقدان الوظيفة التي يسببها".

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