بشرى لمرضى التهاب المثانة المزمن.. والسر في المشيمة!

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منحت حقن أنسجة المشيمة، الأمل للمرضى الذين يعانون من شكل مزمن من التهاب المثانة.





التهاب المثانة الخلالي اضافة اعلان



ماذا أظهرت النتائج؟



أعراض متلازمة ألم المثانة



طرق العلاج



وأدى العلاج إلى خفض الألم والأعراض البولية التي يعاني منها المرضى الذين يعانون من التهاب المثانة الخلالي بمقدار ثلاثة أضعاف.ويتضمن النهج الجديد حقن الغشاء السلوي المأخوذ من المشيمة في عضلة المثانة، لتجديد الأنسجة التالفة وتقليل الالتهاب.والغشاء الأمنيوسي، الطبقة الخارجية للمشيمة، غني بمركبات الشفاء الطبيعية التي تؤدي إلى نمو الخلايا الجديدة.وقد تم استخدامه بنجاح في ضمادات الجروح المزمنة مثل تقرحات الساق، ويتم أخذ الغشاء من أنسجة المشيمة البشرية المتبرع بها والتي يتم تعقيمها ثم تحويلها إلى مسحوق، قبل تحويلها إلى شكل سائل.وفي تجربة سريرية أجريت في كلية الطب بجامعة واين ستيت الأمريكية، تلقى عشرة مرضى كانوا يعانون من التهاب المثانة الخلالي لمدة تصل إلى 12 عامًا عدة حقن في عضلة المثانة تحت التخدير العام - بعد ثلاثة أشهر تحسنت أعراضهم بشكل ملحوظ، من خلال متابعة حالتهم باستخدام أداة فحص تم تطويرها لتقييم الألم.وانخفض متوسط الدرجات من 37.4 قبل العلاج إلى 12.2 بعد ثلاثة أشهر، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل".وقال الباحثون في المجلة الدولية لطب المسالك البولية وأمراض الكلى: "يتوافق هذا مع تحسن كبير في نوعية الحياة الجسدية والعقلية ولم تكن هناك أحداث سلبية".وتجري الآن تجربة أكبر في جامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية، حيث تشمل 100 مريضة سيتم حقنهم إما بمادة المشيمة، أو حقن الدواء الوهمي، في 20 موقعًا في المثانة.والتهاب المثانة الخلالي، المعروف أيضًا باسم "متلازمة ألم المثانة"، هو حالة غير مفهومة جيدًا.وتتمثل الأعراض الرئيسية في ألم شديد في الحوض ومشاكل في التبول، إذ قد يشعر المصابون برغبة مفاجئة وقوية في التبول، أو التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، وغالبًا ما يستيقظون عدة مرات مرات أثناء الليل.ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى سلس البول ووجود دم في البول، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير طويل الأمد على نوعية الحياة.وعلى عكس الأشكال الأخرى من التهاب المثانة، والتي تنتج عن عدوى المثانة والتي غالبًا ما تشفى دون علاج، فإن سبب التهاب المثانة الخلالي غير واضح.وتشمل النظريات الرائجة حوله، تلف بطانة المثانة، مما قد يؤدي إلى تهيج البول للمثانة والأعصاب المحيطة بها.وهناك من يرى أنه يتطور نتيجة لتلف عضلات قاع الحوض أو بسبب الجهاز المناعي الذي يسبب رد فعل التهابي.وتشمل العلاجات مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية والأدوية للسيطرة على الرغبة في التبول.وينصح في بعض الأحيان إجراء عملية جراحية إذا كان هناك تلف في جزء من المثانة، أو إذا لم تنجح العلاجات الأخرى — على سبيل المثال، يمكن إغلاق القرحة داخل المثانة باستخدام العلاج بالليزر.ولكن لا يوجد دليل قاطع على أن هذه العلاجات تعمل بشكل فعال.وقال البروفيسور راج بيرساد، استشاري المسالك البولية في مستشفى بريستول لجراحة المسالك البولية ومستشفى ساوثميد: "توفر هذه الدراسة الأولية الأمل لجميع أولئك الذين يعانون من آلام الحوض المزمنة بسبب التهاب المثانة الخلالي".وأضاف: "ليس واضحًا كيف يعمل هذا، ولكن درجات الألم لهذا المرض الفظيع الذي يصيب الناس بالشلل، تتحسن بشكل ملحوظ. وأنا أنتظر نتائج التجربة الأكبر بفارغ الصبر".