بشرى للنساء.. العيش في هذه الأماكن يحمي من السرطان

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توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يعشن في أحياء يمكن المشي فيها لديهن معدلات أقل للإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة. اضافة اعلان

وينطبق هذا بشكل خاص على سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وأيضًا على سرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم والورم النقوي المتعدد، وفقًا لباحثين في عدة جامعات بنيويورك.





تأثير التصميم الحضري على صحة ورفاهية المسنين



السمنة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان



التأثيرات الإيجابية للمشي



الارتباط بين سهولة المشي وانخفاض خطر السرطان



وقال الباحث أندرو راندل، أستاذ علم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا: "تساهم هذه النتائج في الأدلة المتزايدة على كيفية تأثير التصميم الحضري على صحة ورفاهية السكان المسنين".وأشار الباحثون إلى أن التدخلات الرامية إلى زيادة النشاط البدني والحد من السمنة واحدة تلو الأخرى مكلفة، كما أنه غالبًا ما يكون لها آثار مؤقتة.وأضاف راندل في بيان صحفي لجامعة كولومبيا: "ومع ذلك، يمكن للتصميم الحضري أن يخلق سياقًا يشجع على المشي، ويزيد من النشاط البدني العام، ويقلل من الاعتماد على السيارة، مما قد يؤدي إلى تحسينات لاحقة في الوقاية من الأمراض المنسوبة إلى الوزن غير الصحي"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وربطت الأبحاث السابقة بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان لدى النساء، بغض النظر عن حجم الجسم. النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة ببعض هذه السرطانات.وشملت الدراسة أكثر من 14 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و65 عاما، تم تجنيدهن في مركز فحص التصوير الشعاعي للثدي بنيويورك بين عامي 1985 و1991.وتابع الباحثون النساء لمدة ثلاثة عقود، وقاموا بقياس إمكانية المشي في الحي من خلال مناطق التعداد السكاني الأمريكي. وقام فريق البحث بتقييم العلاقة بين إمكانية المشي في الحي وخطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة.وبحلول نهاية عام 2016، أصيب حوالي 18% من النساء بأول سرطان مرتبط بالسمنة. وكان سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث الأكثر شيوعًا بنسبة 53%، يليه سرطان القولون بنسبة 14% وسرطان بطانة الرحم بنسبة 12%.وقال يو تشن، المشارك في الدراسة من كلية الطب بجامعة نيويورك جروسمان: "دراستنا فريدة من نوعها من حيث أن المتابعة طويلة المدى سمحت لنا بدراسة تأثيرات إمكانية المشي مع فترات الكمون الطويلة المحتملة للسرطان، وتمكنا من قياس إمكانية المشي في الحي أثناء قيام المشاركات بنقل أماكن إقامتهن في جميع أنحاء البلاد أثناء المتابعة".ووجدت الدراسة، التي مولتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ونشرت في مجلة "آفاق الصحة البيئية"، أن النساء اللواتي يعشن في المناطق التي يسهل المشي فيها (أعلى 25٪) كان لديهن خطر أقل بنسبة 26٪ للإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة مقارنة باللواتي يعيشن في الأحياء الأقل قابلية للمشي (أدنى 25٪).وقالت ساندرا إنديا ألدانا، مؤلفة الدراسة الرئيسية، من كلية الطب في إيكان في ماونت سيناي: "لاحظنا أيضًا أن الارتباط بين سهولة المشي في الحي وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة بشكل عام كان أقوى بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في أحياء ذات مستويات أعلى من الفقر".وأضافت: "تشير هذه النتائج إلى أن البيئات الاجتماعية والاقتصادية المجاورة لها أيضًا صلة بخطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة".