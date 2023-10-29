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بشرى للمواطنين.. وزير الصحة: تطبيق "التأمين الوطني" بدءًا من منتصف العام القادم

وزير الصحة
وزير الصحة
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أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق "التأمين الوطني"، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة.اضافة اعلان
وأضاف خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض اليوم، أن "التأمين الوطني" ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، موضحًا أن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.

330 مليار ريال استثمارات في القطاع الصحي 

وكشف الوزير عن أن الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.
وتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030، وستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة.

شركة الصحة القابضة

وأشار إلى أنه بحلول عام 2024 ستنتقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، لافتًا إلى ارتفاع متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%.
وأعلن وزير الصحة، إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة جدًا، وواعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة.
 وقال إنه سيسهم بشكل كبير -إضافة إلى رعاية المرضى- في تعزيز السياحة العلاجية في السعودية، مشيرًا إلى أنه سيستقبل أول مريض قبل قبل نهاية هذا العام في مدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الثاني.

متوسط عمر الفرد بالمملكة

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة، ارتفاع متوسط عمر الفرد بالمملكة في غضون 7 سنوات إلى أكثر من 78 عامًا. 
وقال: "في 2016 متوسط العمر للفرد بالمملكة كان لايتجاوز 74 عامًا، أما الآن فقد تجاوز مستهدفات 2022 ليصبح عمر الفرد 78.6 عامًا". 
وأضاف: "كان وقتها معدل الوفيات في حوادث الطرق 28 شخصًا في كل 100 ألف من السكان، وانخفض العدد إلى 14 شخصًا في كل 100 ألف من السكان حاليًا".
وأوضح أنه "كان حينها مؤشر الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة (الضغط – السكري – السمنة وغيرها) يصل إلى قرابة 600 لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم أصبحت هذه النسبة مقاربة إلى 500 لكل 100 ألف من السكان".

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