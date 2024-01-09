بشرى للملايين.. علاج واعد لمرض السكري

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يعد السكري، مرضًا شائعًا في العالم، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 6 في المئة من سكان العالم – أي أكثر من 420 مليون شخص - يعيشون مع مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني. اضافة اعلان

وفي حين يمكن عكس النوع الثاني من مرض السكري من خلال اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة، إلا أن النوع الأول الذي لم يعرف العلماء بعد سبب حدودثه يتم السيطرة عليه من خلال الحقن بالأنسولين.





تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس



استهداف EZH2 لتجديد خلايا بيتا



وفيما وصف بأنه اختراق جديد قد ينهي معاناة حقن الإنسولين لمرضى السكري، كشف باحثون في دراسة حديثة عن إمكانية تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.وجاء ذلك بعد أن عملوا على تطوير الخلايا السلفية الأقنية البنكرياسية، التي تؤدي إلى ظهور الأنسجة المبطنة لقنوات البنكرياس، لمحاكاة وظيفة خلايا بيتا التي عادة ما تكون غير فعالة أو مفقودة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.وحقق الباحثون، بقيادة فريق من معهد Baker للقلب والسكري في أستراليا، في استخدام جديد لعقاقير تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تستهدف إنزيم EZH2 في الأنسجة البشرية، الذي يتحكم عادة في تطور الخلايا، ما يوفر فحصًا بيولوجيًا مهمًا للنمو.ووفقًا لموقع روسيا اليوم"، فقد تم استخدام مثبطين جزيئيين صغيرين: GSK126 وTazemetostat، تمت الموافقة عليهما بالفعل للاستخدام في علاجات السرطان، لإزالة بعض التقييد الذي يفرضه EZH2، ما يسمح للخلايا الأقنية السلفية بتطوير وظائف مشابهة لوظائف خلايا بيتا.وكتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في دوريةSignal Transduction and Targeted Therapy: "إن استهداف EZH2 أمر أساسي لإمكانية تجديد خلايا بيتا".ويمكن للخلايا الجديدة استشعار مستويات الجلوكوز وضبط إنتاج الأنسولين، تماما مثل خلايا بيتا.وفي مرض السكري من النوع الأول، الذي تركز عليه الدراسة، يتم تدمير خلايا بيتا الأصلية عن طريق الخطأ بواسطة جهاز المناعة في الجسم، مما يعني أنه يجب التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم والأنسولين عن طريق الحقن المنتظمة.وأظهرت النتائج التفاعل نفسه في عينات الأنسجة المأخوذة من شخصين مصابين بالسكري من النوع الأول تتراوح أعمارهما بين 7 و61 عامًا، وشخص يبلغ من العمر 56 عاما غير مصاب بالسكري، ما يشير إلى أنه يمكن أن يعمل عبر الأجيال.