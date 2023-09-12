بشرى للمرضى.. نتائج إيجابية للقاح علاجي خاص بسرطان الرئة

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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية "أوزيه إيميونوثيرابوتيكس"، عن نتائج إيجابية للقاحها العلاجي "تيدوبي" لدى مرضى يعانون سرطان الرئة المتقدم. اضافة اعلان

وقالت إن التجارب السريرية أكدت على أن هذا اللقاح أدى إلى انخفاض خطر الوفاة مقارنة بالعلاج الكيميائي، وفقا لموقع "عربية نيوز".





نتائج المرحلة الثالثة





توفير نوعية حياة أفضل للمرضى





أمل جديد لمرضى سرطان الرئة



وأظهرت النتائج التي نشرتها أمس مجلة "أنالز أوف أونكولودجي" للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية، وهي المرحلة السابقة لطرح اللقاح، أن "44.1% من هؤلاء المرضى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.وذلك بعد عام واحد من بدء العلاج في المجموعة التي تتلقى اللقاح، في حين أن 27.5% فحسب كانوا لا يزالون على قيد الحياة في مجموعة العلاج الكيميائي"، وفقا لفرانس برس.وأوضح المُعدّ الرئيسي للدراسة المسمّاة "أتالانتيه -1" مدير الأبحاث السريرية في معهد غوستاف-روسّي البروفيسور بانجامان بيسّ أن "الدراسة بيّنت أيضاً أن الاستعاضة عن العلاج الكيميائي باللقاح تتيح توفير نوعية حياة أفضل للمرضى" وتحدّ من الآثار الجانبية.ورأى المدير العام لشركة "أوزيه إيميونوثيرابوتيكس" نيكولا بوارييه في مؤتمر صحافي افتراضي إن هذه النتائج توفّر "أملاً جديداً لهؤلاء المرضى".مشيراً إلى أن أكثر من 1000 حقنة أجريت خلال مختلف الدراسات السريرية، بحسب الوكالة الفرنسية.