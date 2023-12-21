بشرى للمحرومين من الأمومة.. اكتشاف سبب جديد للعقم

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كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة (تسينغهوا) بالصين، عن سبب جديد قد يشرح حالة العقم عند النساء.

وتم تحديد التغيرات في جين معين يسمى Eif4enif1 كمحرك لمشكلة في المبيضين تجعل الحمل شبه مستحيل. اضافة اعلان





اكتشاف سبب جديد للعقم لدى النساء



نتائج الدراسة المبشرة عن علاج العقم



قصور المبيض الأولى من مشكلات إنتاج البويضات



واكتشف العلماء، أن التغيّر الجيني المنبئ يسبب مشكلة في خلايا البويضات تمنع المبيضين من إطلاق البويضات بانتظام.ومن دون إطلاق البويضات (عملية الإباضة) لا يمكن أن يحدث الإخصاب، وعلى وجه التحديد يؤثر النمط الضار للحمض النووي على عمل الميتوكندريا.وهى (عضية خلوية مزدوجة الغشاء تتواجد لدى معظم الكائنات حقيقية النوى) داخل خلايا البويضة - (القوة) التي تحول الوقود إلى طاقة.وفي حديثه عن النتائج، قال البروفيسور كيهكوي كي، من جامعة (تسينغهوا) في الصين، الذي ساعد في قيادة الدراسة: إن العلاقة بين Eif4enif1والميتوكندريا لم يتم تحديدها من قبل.ومن الناحية الطبية، تُعرف مشكلات إنتاج وإطلاق البويضات باسم قصور المبيض الأولي وقصور المبيض المبكر.وتشير هذه المصطلحات إلى حقيقة أن المشكلة تحدث قبل انقطاع الطمث، الذي تتوقف فيه الإباضة بشكل طبيعي.