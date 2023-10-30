بشرى للطلاب.. تناول قطعة شيكو لاته يوميا ينشط الذاكرة

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تعد الشوكولاتة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لذا لا يمكن تصنيفها ضمن الحلويات الضارة التي تهدد الصحة، فهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز مناعة الجسم. اضافة اعلان





كميات محددة من الشوكولاتة





الدهون المنزوعة





تخفيف حدة أعراض الإجهاد





خفض ضغط الدم



تعزيز الوظائف المعرفية





مميزات الشكولاته للدماغ



ورأى خبراء التغذية أن تناول كميات محددة من الشوكولاتة يوميًا دون تجاوزها يحسن الصحة والحالة المزاجية ويقي من الأمراض خاصة الشوكولاتة الداكنة.وتعتبر الشوكولاته الخام من الأنواع الغنية بزبدة الكاكاو، وهي عبارة عن الدهون المنزوعة أثناء عملية تكرير الشوكولاته والتي يُعاد إضافتها بنسب متفاوتة أثناء عملية التصنيع.الدكتورة سمر محمود، خبيرة التغذية العلاجية، نصحت بتناول الشوكولاتة بعد يوم عمل مرهق لتخفيف حدة أعراض الإجهاد، لما تحتويها من مواد وفيتامينات تساعد على الهدوء والاسترخاء.كما عددت فوائدها المذهلة في وتنشيط الذاكرة ومساعدة الطلاب على التركيز أثناء المذاكرة.وتقول محمود: "من أبرز فوائد الشوكولاتة التغلب على الصداع كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية".وأشارت محمود إلى الفوائد الصحية للشوكولاته الموجودة في حبوب الكاكاو إذ تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن منها البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.واستعرض موقع "الطبي" أهم فوائد الشوكولاتة في تعزيز الصحة وتحسين المزاج كالتالي:قد يساعد تناول الشوكولاتة يوميًا على تعزيز صحة الدماغ وتحسين تدفق الدم إليه، وتتضمن فوائد الشوكولاتة للدماغ ما يلي:1ـ تحسين الوظائف الإدراكية، مثل القدرة على التعلم والتذكر.2ـ زيادة التركيز والانتباه لاحتواء الشوكولاتة على الكافيين والثيوبرومين.3ـ تعزيز صحة وكفاءة الخلايا العصبية وتحسين التواصل بينها.4ـ الحد من تلف الخلايا العصبية لدى مرضى الألزهايمر وإبطاء التدهور المعرفي