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بشرى للطلاب.. تناول قطعة شيكو لاته يوميا ينشط الذاكرة

شيكولاته
قطعة شيكولاته يوميا
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تعد الشوكولاتة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لذا لا يمكن تصنيفها ضمن الحلويات الضارة التي تهدد الصحة، فهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز مناعة الجسم.اضافة اعلان


كميات محددة من الشوكولاتة

ورأى خبراء التغذية أن تناول كميات محددة من الشوكولاتة يوميًا دون تجاوزها يحسن الصحة والحالة المزاجية ويقي من الأمراض خاصة الشوكولاتة الداكنة.


الدهون المنزوعة

وتعتبر الشوكولاته الخام من الأنواع الغنية بزبدة الكاكاو، وهي عبارة عن الدهون المنزوعة أثناء عملية تكرير الشوكولاته والتي يُعاد إضافتها بنسب متفاوتة أثناء عملية التصنيع.


تخفيف حدة أعراض الإجهاد

الدكتورة سمر محمود، خبيرة التغذية العلاجية، نصحت بتناول الشوكولاتة بعد يوم عمل مرهق لتخفيف حدة أعراض الإجهاد، لما تحتويها من مواد وفيتامينات تساعد على الهدوء والاسترخاء.
كما عددت فوائدها المذهلة في وتنشيط الذاكرة ومساعدة الطلاب على التركيز أثناء المذاكرة.


خفض ضغط الدم

وتقول محمود: "من أبرز فوائد الشوكولاتة التغلب على الصداع كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية".
وأشارت محمود إلى الفوائد الصحية للشوكولاته الموجودة في حبوب الكاكاو إذ تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن منها البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.
واستعرض موقع "الطبي" أهم فوائد الشوكولاتة في تعزيز الصحة وتحسين المزاج كالتالي:

تعزيز الوظائف المعرفية

قد يساعد تناول الشوكولاتة يوميًا على تعزيز صحة الدماغ وتحسين تدفق الدم إليه، وتتضمن فوائد الشوكولاتة للدماغ ما يلي:


مميزات الشكولاته للدماغ

1ـ تحسين الوظائف الإدراكية، مثل القدرة على التعلم والتذكر.
2ـ زيادة التركيز والانتباه لاحتواء الشوكولاتة على الكافيين والثيوبرومين.
3ـ تعزيز صحة وكفاءة الخلايا العصبية وتحسين التواصل بينها.
4ـ الحد من تلف الخلايا العصبية لدى مرضى الألزهايمر وإبطاء التدهور المعرفي

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