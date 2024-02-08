بشرى.. لقاح ينهي مشكلة تسوس الأسنان للأبد

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يُعد تسوس الأسنان من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، وبخاصة بين الأطفال والمراهقين والبالغين الأكبر سنًا.

وهو عبارة عن ضرر دائم يحدث في أجزاء من السطح الصلب للأسنان يبدو على هيئة ثقوب أو فتحات صغيرة.

وينجم تسوس الأسنان عن مجموعة من العوامل، بما فيها البكتيريا في الفم والتناول المتكرر للأطعمة الخفيفة وارتشاف المشروبات السكرية وعدم تنظيف الأسنان جيدًا.





أعراض تسوس الأسنان



لقاح لتسوس الأسنان



تتباين علامات وأعراض تسوس الأسنان وذلك بناء على شدة التسوس وموضعه. ففي بداية مرحلة تسوس الأسنان قد لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق.ولكن مع تطور التآكل وازدياد حجمه، قالت مؤسسة "مايو كلينك" الطبية، إن الأعراض والعلامات التالية تبدأ في الظهور:ألم في الأسنان أو ألم مفاجئ تلقائي أو ألم يحدث من دون سبب واضححساسية الأسنانألم خفيف أو حاد أثناء الأكل أو شرب شيء حلو أو بارد أو ساخنحفر أو فجوات واضحة في الأسنانبقع بنية أو سوداء أو بيضاء على أي سطح من الأسنانألم عند قضم الطعاموفي حين يمثل تسوس الأسنان مشكلة كبيرة لكثير من الناس، فإنه على ما يبدو قد تصبح في المستقبل القريب من أمراض الماضي.وكشف سيرجي روبنيكوفيتش رئيس الجامعة الطبية البيلاروسية، وكبير أطباء الأسنان في البلاد، أن الخبراء يعملون على ابتكار لقاح مضاد لتسوس الأسنان كجزء من مشروع جديد بدأ هذا العام.وأضاف: "أطلقنا في بداية يناير الماضي مشروعًا جديدًا، بشأن ابتكار لقاح أو أدوية لعلاج تسوس الأسنان. ونعمل مع الكيميائيين في أكاديمية العلوم الوطنية على ابتكار لقاح أو دواء يمنع تكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة لتسوس الأسنان"، بحسب موقع "روسيا اليوم".ووفقًا له، بالإضافة إلى إدخال واستخدام طرق جديدة لتشخيص وعلاج أمراض الأسنان المختلفة، تستخدم التقنيات الخلوية في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض لب السن (الحزمة الوعائية العصبية)، وأساليب جديدة لعلاج أمراض الفك الصدغي.