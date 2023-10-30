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بشرى سارة عن إنتاج الإنسولين وتوفيره محليا

أنسولين
أنسولين
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية أولية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتجات الإنسولين على هامش ملتقى الصحة العالمي، بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، وشركة سانوفي وتحت رعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.اضافة اعلان

الرئيس التنفيذي للهيئة

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن توطين صناعة ونقل معرفة منتجات الإنسولين سيساهم في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية، حيث يمثل هذا المجال أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي ضمن سياق برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف السماري أن الهيئة ساهمت من خلال العديد من المبادرات النوعية في تعزيز الصحة الوقائية المتوافقة مع جهود منظومة الصناعة و الثروة المعدنية على توطين الصناعات ذات الأولوية عبر لجنة صناعة اللقاحات و الادوية الحيوية و لجنة تطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي و الدوائي، معبرا عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقية، وتمثَّلت في وزارة الصحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

تحقيق الأمن الدوائي

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الهيئة نحو تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز ريادتها في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها
يذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على إنفاذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بموجب المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي منحتها صلاحية التعاقد على هذا الأسلوب واستقبال الطلبات من الجهات الحكومية الأخرى.

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