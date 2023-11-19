بشرى.. تقنية ثلاثية الأبعاد تقضي على الصلع

أ أ

نجح فريق من العلماء بمعهد «رينسيلار» للفنون التطبيقية، في طباعة بصيلات شعر ثلاثية الأبعاد في أنسجة الجلد البشرية المزروعة في المختبر، عن طريق تطبيق تكنولوجيا جديدة لتوليد بصيلات الشعر. اضافة اعلان





ثورة في عالم الطب التجميلي وزراعة الشعر





إنشاء هياكل بصيلات الشعر بدقة



الأمر الذي قد يحدث ثورة في مجال معالجة مشكلة الصلع، وحل عدد من المشكلات المعلقة بنمو الشعر وتساقطه.وأشار العلماء إلى أن نجاح هذه التجارب قد يكون له تطبيقات طبية كثيرة، على رأسها مجال الطب التجميلي وزراعة الشعر والجلد وغيرها، رغم أن هذا الموضوع قد يحتاج سنوات من الدراسة قبل البدء بتطبيقه.وقال الباحث بانكاج كاراندي، الأستاذ المشارك في مجال الهندسة الكيميائية والبيولوجية الذي قاد هذه الدراسة: «إن عملنا هو دليل على مفهوم إمكان إنشاء هياكل بصيلات الشعر بطريقة دقيقة للغاية وقابلة للتكرار باستخدام الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد".

وتابع: "هذا النوع من العمليات الآلية ضروري لجعل التصنيع الحيوي للبشرة في المستقبل ممكنًا".



إنتاج بصيلات شعر أو أعمدة شعر جديدة



وقد أظهرت بعض الدراسات أنه إذا تمت زراعة هذه الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد، فمن المحتمل أن تنتج بصيلات شعر أو أعمدة (خطوط) شعر جديدة.