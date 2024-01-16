بشرى.. تدشين منصة إلكترونية لإنهاء معاناة مرضى الفشل العضوي

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أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، منصة "أثر" الإلكترونية التي
تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة.
إطلاق منصة إلكترونية لحوكمة التبرع بالأعضاءوتعمل المنصة من خلال رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء، وتوظيف
الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، وفقًا لـ "مكة".
وتقوم المنصة بحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية ومرونة الربط الالكتروني، والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحية.
تحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتهاوأكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي،
على أن هذه المنصة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للمركز لإدارة وتحسين عمليات التبرع
بالأعضاء وزراعتها.
ويسعى المركز من خلال إطلاق هذه المنصة لتطبيقها في كافة المنشآت الصحية الممارسة لزراعة الأعضاء إلى الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء.
إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضويويهدف المركز أيضًا إلى إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي،
والاستفادة القصوى من كل حالة تبرع، وتحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.
أبرز أهداف المنصة1ـ الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي
الأعضاء.
2ـ إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي.
3ـ الاستفادة القصوى من كل حالة تبرع.
4ـ تحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.