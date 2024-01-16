بشرى.. تدشين منصة إلكترونية لإنهاء معاناة مرضى الفشل العضوي

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أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، منصة "أثر" الإلكترونية التي تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة. اضافة اعلان





إطلاق منصة إلكترونية لحوكمة التبرع بالأعضاء



تحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها



إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي



أبرز أهداف المنصة



وتعمل المنصة من خلال رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، وفقًا لـ "مكة".وتقوم المنصة بحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية ومرونة الربط الالكتروني، والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحية.وأكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي، على أن هذه المنصة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للمركز لإدارة وتحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها.ويسعى المركز من خلال إطلاق هذه المنصة لتطبيقها في كافة المنشآت الصحية الممارسة لزراعة الأعضاء إلى الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء.ويهدف المركز أيضًا إلى إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي، والاستفادة القصوى من كل حالة تبرع، وتحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.1ـ الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء.2ـ إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي.3ـ الاستفادة القصوى من كل حالة تبرع.4ـ تحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.