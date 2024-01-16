الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى.. تدشين منصة إلكترونية لإنهاء معاناة مرضى الفشل العضوي

المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المركز السعودي لزراعة الأعضاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، منصة "أثر" الإلكترونية التي تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة.اضافة اعلان

إطلاق منصة إلكترونية لحوكمة التبرع بالأعضاء

وتعمل المنصة من خلال رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، وفقًا لـ "مكة".
وتقوم المنصة بحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية ومرونة الربط الالكتروني، والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحية.

تحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها

وأكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي، على أن هذه المنصة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للمركز لإدارة وتحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها.
ويسعى المركز من خلال إطلاق هذه المنصة لتطبيقها في كافة المنشآت الصحية الممارسة لزراعة الأعضاء إلى الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء.

إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي

ويهدف المركز أيضًا إلى إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي، والاستفادة القصوى من كل حالة تبرع، وتحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.

أبرز أهداف المنصة

1ـ الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء.
2ـ إنهاء معاناة أكبر عدد ممكن من مرضى الفشل العضوي.
3ـ الاستفادة القصوى من كل حالة تبرع.
4ـ تحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.

اقرأ أيضا

طعامان محظوران على مرضى السكري.. ابتعدوا عنهما تمامًا

11 نصيحة تساعدك على تجنب الإفراط في الطعام

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة وقود بمدينة تبوك

ما هو مقدار القهوة الذي لايجب أن تتخطاه يوميًا؟

تعرف على أسباب ارتفاع نسبة السمنة في المملكة إلى 22,5%

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

صفار البيض
2:42 م الإثنين، 15 يناير 2024

تحذير: طريقة تناولك للبيض تؤثر بشكل خطير على صحتك

السكري
2:08 م الإثنين، 15 يناير 2024

لا تتجاهلهما.. علامتان "أقل شهرة" للإصابة بمرض السكري

القرفة
1:29 م الإثنين، 15 يناير 2024

القرفة صيدلية متكاملة.. تحمي من السكري وتخفض الكوليسترول والضغط

طب الاسنان
10:58 ص الإثنين، 15 يناير 2024

احذر.. تجاهل تنظيف الأسنان يصيب بمرض لا علاج له

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

درجات الحرارة - الشتاء
7:29 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وهذه المناطق

سماء غائمة
6:41 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال.. انخفاض في درجات الحرارة

حساب المواطن
5:44 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: كيف تحذف الدخل المالي للمستفيد الرئيس وتضيف دخل تابع؟

11 سيارة
4:54 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

11 سيارة تُشعل المنافسة في 2024.. هل تتغير قواعد اللعبة؟ (صور)

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:36 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص قاموا بهذا الأمر في حافلة متوقفة

تجميد الأطعمة
4:12 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

هل تفقد الأطعمة قيمتها الغذائية عند التجميد؟ وما الطريقة المثلى لإذابتها؟