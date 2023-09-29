الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى.. الذكاء الاصطناعي يساعد رجلاً مشلولاً على استعادة الحركة

رجل مشلول1
رجل مشلول يستعيد حركته
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تمكن رجل مشلول من استعادة الحركة بعد زراعة خلايا عصبية إلكترونية، بقيادة باحثين من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان EPFL.اضافة اعلان
وكان قد أصيب بالشلل نتيجة حادث دراجة منذ أكثر من عقد، وذلك وفقًا لساينس أليرت.


الذكاء الاصطناعي لعلاج الشلل

يبلغ الرجل الذي يدعى غيرت جان من العمر 40 عاما، وأصيب بالشلل بعد تعرضه لـ حادث ركوب دراجة، وبدأ العلاج بالخلايا أو الغرسات الإلكترونية منذ حوالي 3 سنوات، وخلالها استعاد قدرات المشي.
وزرعت إحدى الخلايا فوق دماغه وأخرى بجزء من النخاع الشوكي المسئول عن تحريك الساق، وعملت على إعادة الاتصال بين الجهاز العصبي والنخاع الشوكي.



إعادة الاتصال بين الدماغ والجسم

وتمكنت تلك الخلايا، من تجاوز الجزء المصاب من الحبل الشوكي العنقي، وإعادة الاتصال لاسلكيا بين دماغه وجسمه.
وبالإضافة لـ خضوعه للعلاج الطبيعي، تحسنت قدرته على المشي، إلى درجة تمكنه من المشي باستخدام العكازات، حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة.
وثبت على مدار 12 شهرًا، أن غرسات أو خلايا الجسر الرقمي ساعدت غيرت على المشي والوقوف بشكل طبيعي أكثر، حتى بدون أجهزة استشعار الحركة الإضافية القابلة للارتداء.


تسلق السلالم والمنحدرات

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة الدماغ والعمود الفقري التي تم تقديمها في هذه التجربة تعني أنه يمكنه تسلق السلالم والعبور عبر تضاريس مختلفة مثل المنحدرات شديدة الانحدار.
ومفتاح هذا النظام، هو سلسلة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على التكيف والتعلم مع توجيه المستخدم، ويجب على المريض تدريب النموذج حتى يتمكن من فك شفرة أي أفكار دماغية تتوافق مع أي حركات، وهي عملية تستغرق وقتًا قصيرًا بشكل مدهش.

اقرأ أيضا

وظائف الدماغ
6:05 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لا تتجاهلها.. 3 أعراض على وجود أورام في المخ

979
5:31 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تلوث الأكل والشرب.. الكشف عن وجود مواد بلاستيكية دقيقة داخل السحب

صحة الأمعاء
4:48 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

فاكهة غير ناضجة تحميك من الإصابة بسرطان الأمعاء

سرطان البنكرياس
4:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تظهر على الجلد والعين.. هذه أولى علامات الإصابة بسرطان البنكرياس

اقرأ أيضا

مفيد لعضلة قلب الجنين.. فوائد لا تحصى للبوتاسيوم

مرض خطير ينهي حياة الكويتيين ويتجاوز نسبة وفيات كورونا

٣ نصائح مهمة لمواجهة الجفاف وفقدان السوائل أثناء العمرة

أعراض إصابة الأطفال الرضع بالسكري.. تعرفي على أبرزها

أفضل وأسهل طريقة لتفادي خطر الإصابة بجلطات الدم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اطباء الاشعة 9:20 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أطباء الأشعة يهزمون الذكاء الاصطناعي في دراسة حديثة

جمعية السكري في المدينة المنورة 1:20 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول عيادة متنقلة لخدمة أهالي المدينة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل

كوب شاي
2:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

فوائد مذهلة للشاي.. مفيد للقلب ويساعد على العيش حياة أطول

وظائف الدماغ
2:06 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

دراسة: الاستراحة في المدينة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

صور طبية
1:29 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مسارات طبية خاصة لربط المستشفيات وتقليص قوائم الانتظار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
7:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" وحقيقة قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين

2021_11_30_2_36_13_449
6:16 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان

جامعة الملك فهد
4:59 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حسب التصنيفات العالمية.. أفضل 10 جامعات في المملكة

سكني
4:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تنويه مهم من سكني بشأن ضريبة التصرفات العقارية

الهيئة العامة للمنافسة
4:22 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

ارتفاع مخالفات منشآت القطاع الخاص.. ما علاقة الموظفين الحكوميين بالأمر؟

توقيف 7
4:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

توقيف 7 أشخاص في الرياض أساءوا لرجال الأمن بهدف الحصول على مشاهدات