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بشرى.. ابتكار عدسات لاصقة تحدث ثورة في طب العيون

عدسة لاصقة
عدسة لاصقة تحدث ثورة في طب العيون
أ أ
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ابتكر فريق من العلماء عدسات لاصقة جديدة قد تحدث ثورة غير مسبوقة في مجال طب العيون.

ابتكار عدسات لاصقة تحدث ثورة في طب العيوناضافة اعلان

وقال الفريق «إن العدسات المطورة تعتمد على نمط حلزوني يعزز تركيز العين على مسافات مختلفة وفي ظروف إضاءة مختلفة.
وتتسبب العدسة، التي يطلق عليها spiral diopter ، بدوران الضوء الوارد في دوامة بصرية، مع مراعاة التشوهات المختلفة في قرنية العين التي قد تحدث مع تقدمنا في العمر.

تعمل العدسة على نطاق واسع من ظروف الإضاءة

وقال برتراند سيمون من مختبر الضوئيات والعلوم العددية والنانوية (LP2N) الفرنسي، على عكس العدسات متعددة البؤر الموجودة التي تعمل على تركيز الضوء من مسافات متفاوتة على الشبكية، تعمل عدستنا بشكل جيد في ظل نطاق واسع من ظروف الإضاءة.
وتحافظ العدسات الجديدة على تعدد البؤر بغض النظر عن حجم حدقة العين». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي عن مجلة «Optica» الطبية.

تساعد العدسة الذين يعانون من طول النظر

وأضاف سيمون، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من طول النظر المرتبط بالعمر، يمكن للعدسة المطورة أن توفر رؤية واضحة باستمرار، ما قد يحدث ثورة في طب العيون.
وأجرى العلماء عمليات محاكاة واختبارات ليزر تظهر أن العدسة تعمل على النحو المنشود، رغم عدم قدرتهم حاليا على إنتاج عدسات لاصقة spiral diopter حلزونية بكميات كبيرة.

كيفية إنشاء دوامة بصرية

ويقول لوران غالينير من شركة البصريات SPIRAL SAS الفرنسية إن إنشاء دوامة بصرية يتطلب عادة مكونات بصرية متعددة.
ويضيف، تتضمن العدسة المطورة العناصر اللازمة لإنشاء دوامة بصرية مباشرة على سطحها، ويعد إنشاء الدوامات البصرية مجال بحث متقدم، ولكن طريقتنا تبسط العملية.

العدسة تنهى معاناة كبار السن مع طول النظر

ويستخدم كبار السن الذين يعانون من حالات مثل طول النظر وإعتام عدسة العين حاليا العدسات التدريجية للتركيز على مسافات مختلفة، مع وجود أجزاء مختلفة من العدسات بقوة تكبير مختلفة.
علما أن العدسات الحلزونية الشكل تكون ذات سطح غير كروي، ويمكن استخدامها لتصحيح الأخطاء الانكسارية في العين.

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