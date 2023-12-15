برودة هاتين المنطقتين من الجسم تشير إلى مرض في القلب

تعد أمراض القلب التاجية من أكثر الأمراض فتكًا، وتحدث عندما يتم حظر أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.
خطورة الأمر تكمن في إنه إذا لم يتم التشخيص والعلاج، يمكن أن يكون قاتلاً، لذلك فإن معرفة الأعراض التحذيرية أمر حيوي.
بعض هذه الأعراض معروف أكثر من غيرها، ومنها على سبيل المثال، الشعور بألم في الصدر – "الذبحة الصدرية".
الإصابة ببرودة الذراعين والساقين ومع ذلك، قد تكون الأعراض الأخرى أقل وضوحًا، ويمكن أن تؤثر حتى على أجزاء من الجسم لا تتوقعها.
وفقًا لعيادة "مايو كلينك"، تعد الإصابة ببرودة الذراعين والساقين أحد هذه الأعراض.
ويدرج "الألم أو الخدر أو الضعف أو البرودة في الساقين أو الذراعين" كعلامة على الإصابة بأمراض القلب التاجية، "إذا كانت الأوعية الدموية في تلك المناطق من الجسم ضيقة".
والعلامات الأخرى تشمل:
ألم في الصدر
ضيق في الصدر
وضغط على الصدر
عدم الراحة في الصدر (الذبحة الصدرية)
ضيق في التنفس
ألم في الرقبة أو الفك أو الحلق أو منطقة البطن العلوية أو الظهر.
أعراض مختلفة لدى الرجال والنساءلكن يمكن أن يكون لدى الرجال والنساء تجارب مختلفة، إذ "قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. على سبيل المثال، الرجال أكثر عرضة للإصابة بألم في الصدر. وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى إلى جانب عدم الراحة في الصدر، مثل ضيق التنفس والغثيان والتعب الشديد"، وفقًا لـ "مايو كلينك".
وإذا سمحت باستمرار أي أعراض دون فحصها، فقد تتفاقم حالتك، إذ "قد لايتم تشخيص إصابتك بمرض الشريان التاجي حتى تصاب بأزمة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وشددت على أنه "من المهم مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكن أحيانًا اكتشاف أمراض القلب (القلب والأوعية الدموية) مبكرًا من خلال الفحوصات الطبية المنتظمة".
رعاية طبية فوريةيجب عليك طلب الرعاية الطبية الفورية إذا واجهت:
ألم في الصدر
ضيق في التنفس
إغماء.
إذ يمكن أن يكون ذلك علامة على أزمة قلبية.
وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب الوراثة، ولكن نمط الحياة هو العامل المشترك.
وتضيف "مايو كلينيك": "إن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين) هو السبب الأكثر شيوعاً لمرض الشريان التاجي".
"تشمل عوامل الخطر سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والسمنة والتدخين"، إلا أنه "يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحي في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين".
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