السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برودة الجو تفقدك فيتامين "د" .. أعراضه نقصه والأسباب وطرق الوقاية

فيتامين د
فيتامين د
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يتعرض فيها الأشخاص للأمراض، ويكافح البعض للحصول على فيتامين "د" خاصة بعد فقدانه بسبب برودة الطقس.

أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم:اضافة اعلان


أعراض نقص فيتامين "د" عند الأطفال تظهر على شكل الإصابة بالكساح وانحناء في الساقين، أما عند البالغين فيمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تلين العظام، أو هشاشة العظام، أو آلام عضلية مزمنة، حيث يؤدي إلى تأثيرات قوية على جميع أنحاء الجسم.


هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى قلة التعرض للشمس:


1- فصل الشتاء، وخاصة في البلاد التي يطول فيها.
2- عدم الخروج من المنزل بكثرة، أو العمل في بيئة لا تصلها أشعة الشمس.
3- استخدام واقي الشمس عند الخروج.
4- ارتداء الملابس الطويلة، أو أغطية الجسم أو الرأس.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د


الرضع.
كبار السن.
المدخنين.
الحامل والمرضع.
الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
الأشخاص المصابون ببعض الأمراض، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، والساركويد أو السل، وبعض أنواع الليمفوما.

إجراءات تقليل الإصابة بنقص فيتامين د:


1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة بمعدل طبيعي.
2- اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين د.
3- تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامين د).
4- المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي.
5- معالجة الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تسهم في الإصابة بنقص فيتامين د، إن أمكن ذلك.

ويعد نقص فيتامين د مشكلة صحية عالمية، إذ يعاني ما يقارب 1 مليار شخص في العالم من نقص فيه، بالإضافة إلى معاناة ما يقارب 50% من سكان العالم من عدم وجود كمية كافية من فيتامين دال في الجسم.

ويعد أحد الفيتامينات التي تحافظ على صحة العظام والعضلات، نظرًا لدوره الرئيسي في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الجسم من خلال زيادة كفاءة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الدقيقة، وتحسين امتصاص الفسفور أيضا.

اقرأ أيضا

تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)

ارتفاع الوفيات بأمراض القلب بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"

أخطرها التدخين.. "سعود الطبية" تكشف عن أسباب أمراض القلب الوعائية

أول اختبار دم في العالم يكشف عن أورام المخ والسرطانات الأشد فتكًا

كم عدد المرات الطبيعية للتبرز؟.. أطباء يكشفون عن معلومات مهمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الركض في الشتاء 5:01 ص الخميس، 25 يناير 2024

منها تقوية المناعة.. لماذا ننصحك بالركض في الشتاء؟

فوائد السبانخ للأطفال 6:06 ص الأحد، 21 يناير 2024

7 فوائد مدهشة.. طبيب يوصي بتقديم هذا الخضار للأطفال في الشتاء

فيروس كورونا 6:43 م الخميس، 11 يناير 2024

"الصحة العالمية" تحذر من "كورونا": لا يزال يشكل تهديدا كبيرا

WhatsApp Image 2024-01-05 at 1.36.37 AM 2:43 ص الجمعة، 05 يناير 2024

فحوصات ضرورية يجب إجراؤها بداية كل عام جديد

اقرأ أيضا

مزيل العرق
5:56 م الجمعة، 26 يناير 2024

لفاعلية أكثر.. تعرف على أفضل وقت لاستخدام مزيل العرق في اليوم

زيت الزيتون
5:11 م الجمعة، 26 يناير 2024

6 أشياء يفعلها أطباء القلب ليعيشوا عمرًا أطول.. تعرف عليها

حوادث الطائرات
3:08 م الجمعة، 26 يناير 2024

4 نصائح مهمة لتجنب اضطراب الطائرة

الوسواس القهري
12:27 م الجمعة، 26 يناير 2024

الوسواس القهري.. ما علاقته بـ "الموت المبكر" وكيف يمكن الوقاية منه؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
6:08 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

البنك المركزي
5:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

حساب المواطن - ريال
4:14 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
2:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

وزارة الداخلية
1:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الداخلية: ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. خلال أسبوع