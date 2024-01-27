برودة الجو تفقدك فيتامين "د" .. أعراضه نقصه والأسباب وطرق الوقاية

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فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يتعرض فيها الأشخاص للأمراض، ويكافح البعض للحصول على فيتامين "د" خاصة بعد فقدانه بسبب برودة الطقس.





أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم: اضافة اعلان



هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى قلة التعرض للشمس:



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د



إجراءات تقليل الإصابة بنقص فيتامين د:



أعراض نقص فيتامين "د" عند الأطفال تظهر على شكل الإصابة بالكساح وانحناء في الساقين، أما عند البالغين فيمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تلين العظام، أو هشاشة العظام، أو آلام عضلية مزمنة، حيث يؤدي إلى تأثيرات قوية على جميع أنحاء الجسم.1- فصل الشتاء، وخاصة في البلاد التي يطول فيها.2- عدم الخروج من المنزل بكثرة، أو العمل في بيئة لا تصلها أشعة الشمس.3- استخدام واقي الشمس عند الخروج.4- ارتداء الملابس الطويلة، أو أغطية الجسم أو الرأس.الرضع.كبار السن.المدخنين.الحامل والمرضع.الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.الأشخاص المصابون ببعض الأمراض، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، والساركويد أو السل، وبعض أنواع الليمفوما.1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة بمعدل طبيعي.2- اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين د.3- تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامين د).4- المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي.5- معالجة الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تسهم في الإصابة بنقص فيتامين د، إن أمكن ذلك.ويعد نقص فيتامين د مشكلة صحية عالمية، إذ يعاني ما يقارب 1 مليار شخص في العالم من نقص فيه، بالإضافة إلى معاناة ما يقارب 50% من سكان العالم من عدم وجود كمية كافية من فيتامين دال في الجسم.ويعد أحد الفيتامينات التي تحافظ على صحة العظام والعضلات، نظرًا لدوره الرئيسي في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الجسم من خلال زيادة كفاءة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الدقيقة، وتحسين امتصاص الفسفور أيضا.