الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بديل السكر "الصحي" يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكري

الاسبارتام
الأسبارتام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توصلت دراسة إلى أن المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة هائلة تصل إلى 69 بالمئة.
وقال روبرت لوف، عالم الأعصاب، إن "بديل السكر" يزيد "بشكل كبير" من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.اضافة اعلان

جدل حول الأسبارتام

وأضاف في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "هناك الكثير من الجدل حول بديل السكر هذا (الأسبارتام). يقول بعض الناس أنها آمنة. بينما يقول البعض الآخر".
وأشار إلى دراسة استمرت 10 سنوات من فرنسا وجدت أن المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 69 بالمائة.
ومما يثير القلق أن "الأسبارتام" لا يقتصر خطره المحتمل فقط على الإصابة بالسكري. إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2023 أن تناوله يضعف الذاكرة ويسبب أضرارًا وراثية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وقال لوف: "الفئران الذكور التي لديها أطفال - كانت تلك الفئران في الواقع تعاني من عجز في الذاكرة إذا تناول الفأر الأب الأسبارتام. وهكذا يظهر أن العجز في الذاكرة يمكن أن ينتقل وراثيا عندما يتناول الناس الأسبارتام".

المحليات الصناعية

وأشار عالم الأعصاب إلى دراسة أخرى نظرت إلى 2888 مشاركًا. وبعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس والتعليم والسعرات الحرارية والتدخين وأكثر من ذلك، وجدوا أن أولئك الذين شربوا المحليات الصناعية لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.
وسلط الضوء على المشروبات والمحليات التي يمكن الاستمتاع بها "بدلاً من ذلك". 
وقال: "رقم واحد - يمكنك تجربة المشروبات الغازية المحلاة بالستيفيا أو سكر فاكهة الراهب. رقم اثنين - يمكنك فقط شرب المياه الغازية - ربما تعصر القليل من عصير الفاكهة في ذلك".
وأضاف: "وبالنسبة للمحليات، يعتبر الأليلوز بديلاً صحيًا حقًا يمكن أن يساعد في تقليل الوزن".

اقرأ أيضا

لن تصدق ما حدث للاعب كمال أجسام بسبب شرب الماء المثلج

المشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المميتة

الخضيري يقدم وصفة ذهبية وتدابير فعالة لعلاج تساقط الشعر

استشاري: 5 أعراض تدل على ارتفاع الضغط

فقدان الوزن وتقلب المزاج.. 10 أعراض خطيرة تنذر بالإصابة بمرض السكري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook