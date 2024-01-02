الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بحث علمي: أوراق التين والزيتون تحمي الكبد من التلف

أوراق التين والزيتون
التين والزيتون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أثبت بحثٌ علميٌّ بجامعة جدة أن مستخلص النانو لكلٍ من أوراق التين والزيتون معاً له خصائص حماية لأنسجة الكبد ضد التأثير الضار لارتفاع السكر في الدم.اضافة اعلان

مستخلص التين والزيتون يحمي الكبد من التليف

ويلعب دورًا حيويًا ضد تلف الكبد الناجم عن مرض السكري من النوع الثاني ومضاعفاته مقارنة مع عقار الليراجلوتايد.
وأوضحت الباحثة في كلية العلوم بجامعة جدة الدكتورة صفاء بنت حسن قحل، أن الدراسة تبحث تأثير مستخلصات النانو من أوراق التين Ficus carica, وأوراق الزيتو Olea europaea, .
إضافة إلى عقار الليراجلوتيد Liraglutide وأثرهم على أنسجة الكبد ومستوى السكر والدهون في الدم في نموذج الفئران المصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

فوائد مستخلصات النانو من التين والزيتون

وقالت: "خلال هذه الدراسة تم تقسيم أربعين فأرًا بشكل متساوٍ إلى أربع مجموعات، كانت المجموعة الأولى هي المجموعة الضابطة السالبة غير المصابة بالسكري.
وتم حقن الحيوانات في المجموعات من الثانية إلى الرابعة بجرعة مقدراها 60 ملغم / كغم من وزن الجسم من الستربتوزوتوسين STZ لإحداث نموذج الفئران المصابة بالسكري.

مجموعة ضابطة لمرض السكري

وعملت المجموعة الثانية كمجموعة ضابطة موجبة لمرض السكري، تم إعطاء جرعة 02.0 ملغم/كغم من وزن الجسم/يوم من الليراجلوتيد للمجموعة الثالثة.
وأعطت المجموعة الرابعة 4.8 نانوغرام/مل × 105 من وزن الجسم/يوم من مزيج مستخلصات النانو على التوالي، بعد ثمانية أسابيع من العلاج تم التضحية بالحيوانات.

أهمية الدارسة للصناعات الدوائية ومرضى السكري

وجمع الدم لتحليل مستوى الجلوكوز وتحليل البروتين الدهني منخفض الكثافة، البروتين الدهني عالي الكثافة، الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية في الدم، وتم استخلاص الكبد للفحص التشريحي المرضي".
 وعَدت الدكتورة قحل، هذه الدراسة مهمة بالنسبة للصناعات الدوائية والمجتمع العلمي ومرضى السكري من النوع الثاني على وجه الخصوص.

تطوير منتجات من الأعشاب المضادة للسكري

وتفتح الدراسة طرقاً جديدة لتطوير منتجات من الأعشاب المضادة للسكري، مؤكدة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج وتحديد الآليات الدقيقة التي تكمن وراءها.

اقرأ أيضا

النقل: تطبيق "نقاط قياس الخدمة" على نشاط سيارات الأجرة

منخفض التكلفة.. دواء عمره 50 عامًا فعال للإقلاع عن التدخين

لا تستغرق دقائق.. 10 أشياء افعلها يوميًا لتعيش حياة أطول!

تناول الطعام في هذه الأوقات يحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

"القاتل الصامت" قد يؤدي إلى الإصابة بالعقم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

تورم العين عند الأطفال
4:08 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

الكبد الدهني 1
2:36 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

6 أطعمة يُنصح بتناولها لمرضى الكبد الدهني

مكملات غذائية - اوميجا 3 - مكمل غذائي
12:55 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

استشاري يفند مزاعم حول فوائد أوميجا 3 على صحة القلب

Capture
7:29 م الإثنين، 01 يناير 2024

الصحة: 6 أعراض لـ "الرهاب الاجتماعي" تستلزم زيارة الطبيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية - التامينات
5:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445

الضمان الاجتماعي المطور
4:44 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق النفاذ الوطني

GC1s0pWWcAA0Py9
4:11 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:23 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية": إثبات الاستقلالية شرط لاستمرار صرف الضمان المطور

أمطار غزيرة على عسير
2:07 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً

إصابات العمل
1:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني