بحث علمي: أوراق التين والزيتون تحمي الكبد من التلف

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أثبت بحثٌ علميٌّ بجامعة جدة أن مستخلص النانو لكلٍ من أوراق التين والزيتون معاً له خصائص حماية لأنسجة الكبد ضد التأثير الضار لارتفاع السكر في الدم. اضافة اعلان





مستخلص التين والزيتون يحمي الكبد من التليف



فوائد مستخلصات النانو من التين والزيتون



مجموعة ضابطة لمرض السكري



أهمية الدارسة للصناعات الدوائية ومرضى السكري



تطوير منتجات من الأعشاب المضادة للسكري



ويلعب دورًا حيويًا ضد تلف الكبد الناجم عن مرض السكري من النوع الثاني ومضاعفاته مقارنة مع عقار الليراجلوتايد.وأوضحت الباحثة في كلية العلوم بجامعة جدة الدكتورة صفاء بنت حسن قحل، أن الدراسة تبحث تأثير مستخلصات النانو من أوراق التين Ficus carica, وأوراق الزيتو Olea europaea, .إضافة إلى عقار الليراجلوتيد Liraglutide وأثرهم على أنسجة الكبد ومستوى السكر والدهون في الدم في نموذج الفئران المصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.وقالت: "خلال هذه الدراسة تم تقسيم أربعين فأرًا بشكل متساوٍ إلى أربع مجموعات، كانت المجموعة الأولى هي المجموعة الضابطة السالبة غير المصابة بالسكري.وتم حقن الحيوانات في المجموعات من الثانية إلى الرابعة بجرعة مقدراها 60 ملغم / كغم من وزن الجسم من الستربتوزوتوسين STZ لإحداث نموذج الفئران المصابة بالسكري.وعملت المجموعة الثانية كمجموعة ضابطة موجبة لمرض السكري، تم إعطاء جرعة 02.0 ملغم/كغم من وزن الجسم/يوم من الليراجلوتيد للمجموعة الثالثة.وأعطت المجموعة الرابعة 4.8 نانوغرام/مل × 105 من وزن الجسم/يوم من مزيج مستخلصات النانو على التوالي، بعد ثمانية أسابيع من العلاج تم التضحية بالحيوانات.وجمع الدم لتحليل مستوى الجلوكوز وتحليل البروتين الدهني منخفض الكثافة، البروتين الدهني عالي الكثافة، الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية في الدم، وتم استخلاص الكبد للفحص التشريحي المرضي".وعَدت الدكتورة قحل، هذه الدراسة مهمة بالنسبة للصناعات الدوائية والمجتمع العلمي ومرضى السكري من النوع الثاني على وجه الخصوص.وتفتح الدراسة طرقاً جديدة لتطوير منتجات من الأعشاب المضادة للسكري، مؤكدة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج وتحديد الآليات الدقيقة التي تكمن وراءها.