الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالمدينة.. ثلاثة صمامات تنهي مُعاناة شاب بمركز القلب

جمعية السكري في المدينة المنورة
تجمع المدينة الصحي
أ أ

كشف تجمع المدينة المنورة الصحّي أن الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة، تمكنت من إنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من ضيق شديد بالتنفس، من خلال إجراء عملية ناجحة لاستبدال ثلاثة صمامات في القلب.اضافة اعلان

ضعف شديد جدًا في عضلة القلب

وأوضح أن المريض حضر إلى مركز القلب وهو يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة لتضيّق وارتجاع في ثلاثة صمامات قلبية، إضافة إلى ضعف شديد جدًا في عضلة القلب وصل إلى 15 مع ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي.

نجاح عملية إصلاح واستبدال الصمامات

وأكد أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية إصلاح واستبدال الصمامات، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وغادر المركز بصحة جيدة.
يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 283 عملية قلب مفتوح خلال الربع الثالث من العام 2023م، فيما أُجريت 1833 قسطرة قلبية, كما استفاد من الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية 15076 مراجعًا.

اقرأ أيضا

اطباء الاشعة
1:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

6 أعراض للإصابة بسرطان الخصية.. كيف تتعرف عليها؟

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
12:31 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

يظهر بسبب التوتر.. كيف تتغلب على الطفح الجلدي "الشرى"؟

1988380
12:04 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مستشفى الحرم يقدم خدمات صحية لـ 96 ألف حاج ومعتمر

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
11:47 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

خلال ساعة.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية بالمنظار غير الجراحي

اقرأ أيضا

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 210 ريالاً

على عكس الثوابت.. خبراء: 4 مخاطر مميتة لممارسة الرياضة!

بعد التعرف على فوائده.. هل يجب شرب الماء بالليمون يوميًا؟

احتباس السوائل لدى الرجال.. الأسباب والعلاج

طبيبة تكشف سبب التهاب المثانة .. ولماذا تصاب به النساء أكثر من الرجال؟

كلمات البحث

اقرأ أيضا

2023-11-05_23-11-41
9:12 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حقائق مثيرة عن الإصابة بالصدفية.. ماذا عن التوتر؟

الأنفلونزا الموسمية
7:24 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

8 نصائح طبية للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

رياضة المشي
4:39 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

منها النوم العميق.. 7 فوائد للمشي في الطقس البارد

القدم
4:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

و5 أعراض أخرى.. علامة غير معروفة في القدم لمرض القلب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

الطلاب في المدارس
11:27 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي

الضمان الاجتماعي
11:15 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

طلاب المدارس
11:01 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة