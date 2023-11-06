بالمدينة.. ثلاثة صمامات تنهي مُعاناة شاب بمركز القلب

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كشف تجمع المدينة المنورة الصحّي أن الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة، تمكنت من إنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من ضيق شديد بالتنفس، من خلال إجراء عملية ناجحة لاستبدال ثلاثة صمامات في القلب. اضافة اعلان





ضعف شديد جدًا في عضلة القلب



نجاح عملية إصلاح واستبدال الصمامات



وأوضح أن المريض حضر إلى مركز القلب وهو يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة لتضيّق وارتجاع في ثلاثة صمامات قلبية، إضافة إلى ضعف شديد جدًا في عضلة القلب وصل إلى 15 مع ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي.وأكد أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية إصلاح واستبدال الصمامات، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وغادر المركز بصحة جيدة.يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 283 عملية قلب مفتوح خلال الربع الثالث من العام 2023م، فيما أُجريت 1833 قسطرة قلبية, كما استفاد من الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية 15076 مراجعًا.