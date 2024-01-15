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بالفيديو.. لحظة انفجار محطة وقود بمدينة تبوك

فيديو
انفجار محطة وقود تبوك
أ أ
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وثق فيديو نشرته قناة "العربية" انفجار محطة وقود في مدنية تبوك، حيث أظهر مدى قوة الأنفجار الذي خرج من خزانات المحطة تحت الأرض.اضافة اعلان

فيديو يوثق انفجار محطة وقود تبوك

وبين الفيديو وجود عدد من المارة داخل المحطة وفي محيطاها أثناء الأنفجار، أضافة إلى وجود عدد كبير من السيارا المتوقفة حول المحطة من كل جانب.

وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين

وأدى الحريق الكبير الذي وقع أمس في محطة وقود في حي المروج بتبوك، إلى وفاة مواطن وإصابة ثمانية أشخاص.

الدفاع المدني يخمد حريق محطة تبوك

وقالت مديرية الدفاع المدني عن الحادث: إن الفِرَق بتبوك "أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة، وحالة وفاة، وأضرار مادية".

محطة تبوك كانت مغلقة للترميم وعادت للعمل مؤخرًا

وكان انفجار خزان المحطة الكبير قويا للغاية، حتى سمعه أهالي حي المروج لصوته المدوّي قبيل مغرب.
ونشرت بعض المواقع أن المحطة كانت مغلقة قرابة العام للترميم وإعادة التأهيل، وتم استئناف العمل بها قبل فترة بسيطة.


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