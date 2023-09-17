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بالفيديو.. طريقة مهاجمة المناعة للخلايا السرطانية داخل الجسم

الخلايا المناعية
الخلايا المناعية والسرطانية
أ أ
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نشر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري فيديو على صفحته، في "إكس"يظهر خلايا المناعة وهى تهاجم الخلايا السرطانية وتقتلها.اضافة اعلان
وقال الخضيري، إن المناعة تقوم بقتل الخلايا السرطانية في جسم الانسان قبل أن تكون الورم.


عملية حماية يومية بلا ضجيج

وأكد أستاذ أبحاث المسرطنات على أن هذه العملية تتم يوميا ونحن لا نشعر بها، في مهمتها للحماية اليومية ، في دقة وإعجاز من الخالق سبحانه وتعالى.


رسالة الخلايا السرطانية

وكشفت دراسة جديدة عن أن الخلايا السرطانية تبعث رسالة تمنع جهاز المناعة من مهاجمتها، وتمكن الباحثون من التوصل إلى أجسام مضادة تسمح للخلايا المناعية بالقضاء عليها.
وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إلى أن بعض الخلايا السرطانية تستخدم الإشارات نفسها التي تستخدمها الخلايا السليمة لمنع الخلايا المناعية من مهاجمتها.


البروتينات الموجودة على سطح الخلايا

ووفقا للباحثين، فإن الخلايا السرطانية تكون محاطة عادة بخلايا مناعية، لكنها لا تهاجمها، واكتشفوا أن بعض البروتينات الموجودة على سطح الخلايا السرطانية تخبرها بعدم القيام بذلك.


رسالة مشفرة " لا تلتهمني"

كما توصلوا إلى أن مصدر الإشارة التي تقول "لا تلتهمني" هو بروتين يسمى "س د 24".
ويأمل الباحثون أن يساعد الاكتشاف الجديد في علاج مرضى السرطان، خاصة سرطانات المبيض والثدي العصية على العلاج، التي تصيب آلاف النساء سنويا.

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