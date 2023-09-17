بالفيديو.. طريقة مهاجمة المناعة للخلايا السرطانية داخل الجسم

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نشر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري فيديو على صفحته، في "إكس"يظهر خلايا المناعة وهى تهاجم الخلايا السرطانية وتقتلها. اضافة اعلان

وقال الخضيري، إن المناعة تقوم بقتل الخلايا السرطانية في جسم الانسان قبل أن تكون الورم.





عملية حماية يومية بلا ضجيج





رسالة الخلايا السرطانية





البروتينات الموجودة على سطح الخلايا





رسالة مشفرة " لا تلتهمني"



شاهد كيف تهاجم خلايا المناعة (T Cell) الخلايا السرطانية وتقتلها داخل خلايا جسم الإنسان( قبل تكوّن الورم) وهو لا يشعر بهذه الإعجاز والدقة والحماية اليومية. pic.twitter.com/i7kfICdyVb September 16, 2023

وأكد أستاذ أبحاث المسرطنات على أن هذه العملية تتم يوميا ونحن لا نشعر بها، في مهمتها للحماية اليومية ، في دقة وإعجاز من الخالق سبحانه وتعالى.وكشفت دراسة جديدة عن أن الخلايا السرطانية تبعث رسالة تمنع جهاز المناعة من مهاجمتها، وتمكن الباحثون من التوصل إلى أجسام مضادة تسمح للخلايا المناعية بالقضاء عليها.وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إلى أن بعض الخلايا السرطانية تستخدم الإشارات نفسها التي تستخدمها الخلايا السليمة لمنع الخلايا المناعية من مهاجمتها.ووفقا للباحثين، فإن الخلايا السرطانية تكون محاطة عادة بخلايا مناعية، لكنها لا تهاجمها، واكتشفوا أن بعض البروتينات الموجودة على سطح الخلايا السرطانية تخبرها بعدم القيام بذلك.كما توصلوا إلى أن مصدر الإشارة التي تقول "لا تلتهمني" هو بروتين يسمى "س د 24".ويأمل الباحثون أن يساعد الاكتشاف الجديد في علاج مرضى السرطان، خاصة سرطانات المبيض والثدي العصية على العلاج، التي تصيب آلاف النساء سنويا.