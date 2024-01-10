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بالفيديو.. دراسة: البخور يحتوي على 42 مادة مسرطنة

البخور
البخور
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أعلن رئيس قسم القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني د. كمال أيوب عن وحود دراسات تبين خطورة البخور، وأن هناك دراسة إماراتية - عمانية وجدت أن البخور فيه 42 مادة مسرطنة.اضافة اعلان

42 مادة مسرطنة في البخور

وقال إن البيت السعودي غالبا ما يقوم باستخدام البخور على الأقل مرتين اسبوعيا ، مما يزيد من نسبة المشاكل التنفيسية والإصابة بالربو.
وأضاف: وتزيد المخاطر خصوصا إذا كان الأطفال مصابين بالربو، فإنه تزيد من أعراض الربو من 2ـ4 أضعاف، ولابد من تلاشي بهذه المخاطر على صحة الأطفال.

البخور والأمراض القلبية الوعائية

وكانت دراسة حديثة حذرت من حرق البخور، منوهة بأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة.
وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة "نيويورك أبوظبي"، أن حرق البخور متربط بالتغييرات التي تطرأ على تكون الميكروبات الفموية، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض.

البخور والميكروبات الفموية

واختبر معدو الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية ونقلتها وكالة سبوتنيك، مدى ارتباط استخدام البخور بالتغيرات العضوية المتعلقة بالميكروبات الفموية، والتي تعد نوعا من الكائنات الحية المجهرية المتعايشة والتكافلية التي توجد في جوف الفم.
أوضحوا أن تجويف الفم يسكن مجتمعا ميكروبيوميا شديد التنوع، يؤدي دورا بارزا في الحفاظ على التوازن الصحي للشخص، وتتأثر الميكروبات الفموية وتكويناتها وإمكانياتها الوظيفية.

البخور يحتوى على نسبة عالية من الملوثات

ويرتبط استخدام البخور بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة، إذ يحتوي الدخان الصادر عن حرق البخور على نسب عالية من الملوثات.


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