بالفيديو.. دراسة: البخور يحتوي على 42 مادة مسرطنة

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أعلن رئيس قسم القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني د. كمال أيوب عن وحود دراسات تبين خطورة البخور، وأن هناك دراسة إماراتية - عمانية وجدت أن البخور فيه 42 مادة مسرطنة. اضافة اعلان





42 مادة مسرطنة في البخور



البخور والأمراض القلبية الوعائية



البخور والميكروبات الفموية



البخور يحتوى على نسبة عالية من الملوثات



pic.twitter.com/yZd26AtORo فيديو | رئيس قسم القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني د. كمال أيوب: هناك الكثير من الدراسات تبين خطورة البخور.. وتوجد دراسة إماراتية - عمانية وجدت أن البخور فيه 42 مادة مسرطنة #الراصد January 9, 2024

وقال إن البيت السعودي غالبا ما يقوم باستخدام البخور على الأقل مرتين اسبوعيا ، مما يزيد من نسبة المشاكل التنفيسية والإصابة بالربو.وأضاف: وتزيد المخاطر خصوصا إذا كان الأطفال مصابين بالربو، فإنه تزيد من أعراض الربو من 2ـ4 أضعاف، ولابد من تلاشي بهذه المخاطر على صحة الأطفال.وكانت دراسة حديثة حذرت من حرق البخور، منوهة بأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة.وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة "نيويورك أبوظبي"، أن حرق البخور متربط بالتغييرات التي تطرأ على تكون الميكروبات الفموية، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض.واختبر معدو الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية ونقلتها وكالة سبوتنيك، مدى ارتباط استخدام البخور بالتغيرات العضوية المتعلقة بالميكروبات الفموية، والتي تعد نوعا من الكائنات الحية المجهرية المتعايشة والتكافلية التي توجد في جوف الفم.أوضحوا أن تجويف الفم يسكن مجتمعا ميكروبيوميا شديد التنوع، يؤدي دورا بارزا في الحفاظ على التوازن الصحي للشخص، وتتأثر الميكروبات الفموية وتكويناتها وإمكانياتها الوظيفية.ويرتبط استخدام البخور بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة، إذ يحتوي الدخان الصادر عن حرق البخور على نسب عالية من الملوثات.