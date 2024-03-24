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بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم صوم المُغْمى عليه

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم صوم المغمى عليه، وحالات التخدير للصائم في رمضان.اضافة اعلان

حكم صيام المغمى عليه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في إكس، أن المغمى عليه أو من "صُرع" وفقد عقله أو حصل له تبنيج طبي إذا فاق في جزء من النهار فصومه صحيح.
وأضاف أن المغمى عليه ومن في حكمه، لو فاق جزءًا من النهار ولو قليلاً جدًا حتى دقيقة ودقيقتين، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، شرط أن يكون التزم وبدأ يومه بنية الصوم.

حكم الصوم حال عمليات التخدير

وأكد أنه لو أغمي على الشخص جميع النهار في رمضان، أو لأيام طويلة، ففي هذه الحالة لا يصح صومه، لأن الصيام إمساك بنية، وهنا لم يحصل منه الإمساك، وهكذا الصرع وحالات البنج والتخدير.

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