بالفيديو.. استشاري جراحة عظام يحذر الأمهات من خطورة هذا الأمر على حديثي الولادة

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أكد استشاري جراحة عظام الأطفال د. زياد الملحم على أن مهد الطفل بتربيط القدمين يعتبر ضررا من الأضرار الشائعة ومسببا لخلع الأطفال الرضع.





الطريقة الصحيحة لتمهيد الأطفال حديثي الولادة



التمهيد الخاطئ للطفل يتسبب في إصابته بالخلوع



أبرز فوائد التقميط الصحيح للطفل.





1ـ تهدئة الطفل أثناء النوم:





2ـ حماية الطفل من الهزات المفاجئة:





3ـ نوم الطفل لفترة أطول:





4ـ الوقاية من متلازمة موت الرضع المفاجئ:



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جاء ذلك في تقرير لقناة "الاخبارية" حيث تحدث الملحم خلاله عن الكيفية الصحيحية لتمهيد الطفل حديث الولادة.وأشار استشاري جراحة عظام الأطفال إلى أن التمهيد الخاطئ للطفل يتسبب في حدوث الخلوع.ونوه إلى أن العيادة ترشد الأهالي إلى الطريقة الصحيحة في التمهيد، وتزويدهم بالكتيبات الخاصة بذلك.وقال: بعد عملية التوعية بعملية التمهيد نقوم بفحص الطفل سريريًا، وعمل أشعة صوتية له.هناك فوائد كثيرة تعود على الطفل الرضيع من عملية التقميط منها:يساعد لف الطفل على تهدئته ليشعر وكأنه لازال داخل الرحم، ويكون لديه مساحة صغيرة للتنقل، وهو ما اعتاد عليه قبل أن يولد، مما يجعله يشعر بالدفء والإطمئنان، ويقلل من بكاء الطفل، وعصبيته، وغضبه.أثناء نوم الرضيع، يمكن أن يصاب بهزات شديدة بالجسم، وهي عبارة عن رد فعل مفاجئ مما يجعل الطفل يحرك ذراعيه لأعلى وكأنه سيسقط.في حالة شعور الطفل بالهدوء وقلة الانزعاج أثناء النوم، فيمكن أن ينام لفترة طويلة دون أن يستيقظ، وهو ما يمنح الأم فرصة للحصول على الراحة التي تحتاجها.يضمن القمط نوم الطفل على ظهره، وبالتالي الوقاية من متلازمة موت الرضع المفاجئ في حالة التأكد من نومه على الظهر وعدم تقلبه على الجوانب أو البطن.