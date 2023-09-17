بالفيديوجراف.. 5 نصائح غذائية للوقاية من أخطر أمراض العصر

ترصد صحيفة "تواصل" لكم يوميًا ملف الصحة وأبرز نصائح الأطباء والخبراء لحياة صحية، وتقدم لكم أهم النصائح للوقاية من أخطر أمراض العصر.
وتقدم لكم صحيفة "تواصل"، نصائح مهمة للوقاية من أخطر أنواع السرطانات من خلال النظام الغذائي كما هو موضح أدناه:
5 نصائح للوقاية من السرطان
1- النظام الغذائي النباتي:
النظام الغذائي النباتي يساعد في بناء نمط حياة صحي وفي الوقاية من السرطان
2- انتقاء البروتين المناسب :
من خلال تناول اللحوم والألبان بشكل معتدل والابتعاد تماما عن اللحوم المصنعة وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء لصالح مصادر البروتين الخالية من الدهون
3- أهمية تناول الحبوب الكاملة:
مثل الأرز البني والقمح الكامل والشوفان
4- تناول كمية كافية من الألياف:
من أشهر الأطعمة الغنية بالألياف، البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص والمكسرات والبذور والتوت والكمثرى والموز والأفوكادو ودقيق الشوفان
5- احذر التدخين والكحول:
يؤكد الأطباء أن التدخين والكحول يرتبطان بقوة بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحنجرة والمريء والكبد والثدي وسرطان القولون والمستقيم.
5 نصائح غذائية للوقاية من أخطر أمراض العصر..#الصحة pic.twitter.com/vu0uTEzrHY— صحيفة تواصل (@twasulnews) September 15, 2023