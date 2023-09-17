بالفيديوجراف.. 5 نصائح غذائية للوقاية من أخطر أمراض العصر

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ترصد صحيفة "تواصل" لكم يوميًا ملف الصحة وأبرز نصائح الأطباء والخبراء لحياة صحية، وتقدم لكم أهم النصائح للوقاية من أخطر أمراض العصر. اضافة اعلان



وتقدم لكم صحيفة "تواصل"، نصائح مهمة للوقاية من أخطر أنواع السرطانات من خلال النظام الغذائي كما هو موضح أدناه:





5 نصائح للوقاية من السرطان

5 نصائح غذائية للوقاية من أخطر أمراض العصر..#الصحة pic.twitter.com/vu0uTEzrHY — صحيفة تواصل (@twasulnews) September 15, 2023

1- النظام الغذائي النباتي:النظام الغذائي النباتي يساعد في بناء نمط حياة صحي وفي الوقاية من السرطان2- انتقاء البروتين المناسب :من خلال تناول اللحوم والألبان بشكل معتدل والابتعاد تماما عن اللحوم المصنعة وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء لصالح مصادر البروتين الخالية من الدهون3- أهمية تناول الحبوب الكاملة:مثل الأرز البني والقمح الكامل والشوفان4- تناول كمية كافية من الألياف:من أشهر الأطعمة الغنية بالألياف، البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص والمكسرات والبذور والتوت والكمثرى والموز والأفوكادو ودقيق الشوفان5- احذر التدخين والكحول:يؤكد الأطباء أن التدخين والكحول يرتبطان بقوة بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحنجرة والمريء والكبد والثدي وسرطان القولون والمستقيم.



