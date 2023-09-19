الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول عيادة متنقلة لخدمة أهالي المدينة

جمعية السكري في المدينة المنورة
جمعية السكري في المدينة المنورة
أ أ
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كشف مدير جمعية السكري في المدينة المنورة د. صلاح الردادي، أنه تم إطلاق  أطلقنا أول عيادة متنقلة لخدمة الأهالي في المحافظات والقرى.اضافة اعلان

الجمعية تعمل على مدار الساعة

وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أوضح أن الجمعية تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في المحافظات والمراكز التي تتبع منطقة المدينة المنورة.

تصوير قاع العين باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنه تم إطلاق أول عيادة متنقلة من أجل خدمة الأهالي في المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

إطلاق أول جهاز في الشرق الأوسط

وأوضح أنه تم إطلاق أول جهاز في الشرق الأوسط يعمل على تصوير قاع العين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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