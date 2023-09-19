بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول عيادة متنقلة لخدمة أهالي المدينة

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كشف مدير جمعية السكري في المدينة المنورة د. صلاح الردادي، أنه تم إطلاق أطلقنا أول عيادة متنقلة لخدمة الأهالي في المحافظات والقرى. اضافة اعلان





الجمعية تعمل على مدار الساعة



تصوير قاع العين باستخدام الذكاء الاصطناعي



إطلاق أول جهاز في الشرق الأوسط



وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أوضح أن الجمعية تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في المحافظات والمراكز التي تتبع منطقة المدينة المنورة.أنه تم إطلاق أول عيادة متنقلة من أجل خدمة الأهالي في المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.وأوضح أنه تم إطلاق أول جهاز في الشرق الأوسط يعمل على تصوير قاع العين باستخدام الذكاء الاصطناعي.