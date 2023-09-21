بالخطوات.. كيف تتخلص من آلام الظهر في 10 ثوانٍ فقط؟

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يعاني بعض الناس من آلام الظهر، التي قد يكون السبب فيها وضعية الجلوس الخاطئة، أو نمط العمل غير المريح، الأمر الذي قد يجعلهم يشعرون بعدم الراحة لفترة طويلة قد تمتد لأسابيع. اضافة اعلان

لكن جيمس مور، المعالج بالتدليك كشف عبر تطبيق "تيك توك" عن حيلة مدتها 10 ثوانٍ يدعي أنها ستخفف آلام الظهر، لا تتطلب سوى إطار باب للإمساك به.





الإمساك بإطار الباب



تمارين لتخفيف آلام الظهر



نصائح لتخفيف آلام الظهر



ونصح مور أي شخص يعاني من آلام في الظهر بالإمساك بإطار الباب بكلتا يديه، مع وضع ساق فوق الأخرى، ووضع كاحل على الركبة المقابلة، كما أظهر نفسه في المقطع.ثم قام بثني ساقه في وضع القرفصاء، مع إبقاء الساق الأخرى متقاطعة فوق ركبته والتمسك بإطار الباب لتحقيق التوازن، ناصحًا بالبقاء في هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ.وأشار إلى أن هذا "يمد عضلات المؤخرة، مما يساعد على تقليل آلام أسفل الظهر وزيادة القدرة على الحركة"، وفق صحيفة "ذا صن".وكشف مور عن المزيد من مقاطع الفيديو حول كيفية تخفيف آلام الظهر، والتي حصدت ملايين المشاهدات.ويظهر في أحدها وهو ملقى على الأرض ووجهه إلى الأسفل وجبهته على يديه.ويقوم بثني إحدى ساقيه ويضع قدمه تحت فخذه، ويستخدمها في لف جسده بحيث ترتفع الساق الأخرى ويلمس إصبع قدمه الأرض خلفه، وسمع صوت ظهره وهو يصدر صوت طقطقة مسموع.ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بعض الأشياء التي يمكن القيام بها بنفسك لتخفيف آلام الظهر، على النحو التالي:-حافظ على نشاطك وحاول مواصلة أنشطتك اليومية.-تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين - لا ينصح باستخدام الباراسيتامول بمفرده لعلاج آلام الظهر ولكن يمكن استخدامه مع مسكن آخر للألم.-استخدم كيسًا من الثلج أو كيسًا من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة الشاي لتقليل الألم والتورم.-استخدم كمادة حرارية ملفوفة في منشفة شاي أو زجاجة ماء ساخن لتخفيف تصلب المفاصل أو تشنجات العضلات.-حاول القيام ببعض التمارين وتمارين التمدد لعلاج آلام الظهر.