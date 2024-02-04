بالتفاصيل.. هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن السجائر الإلكترونية

أ أ



يحذر الخبراء من أن التدخين الإلكتروني قد يكون له تداعيات على الصحة، بدءًا من أمراض الرئة والقلب إلى تسوس الأسنان وتلف الحيوانات المنوية. اضافة اعلان

لذا فإنه يُنصح بالإقلاع عن السجائر الإلكترونية، لما له من تأثيرات صحية ضارة، فيما يدعو الدكتور علي كرمانيزاده، كبير المحاضرين في الكيمياء الحيوية السريرية وعلم السموم في جامعة ديربي، من لديهم هذه الرغبة إلى أن يكونوا مستعدين لبعض أعراض الانسحاب، وذلك لكون المدخن يستنشق بخار النيكوتين.





أعراض الانسحاب بعد التوقف عن التدخين الإلكتروني



4 ساعات من التوقف عن التدخين الإلكتروني



6 إلى 12 ساعة من التوقف عن التدخين الإلكتروني



1 إلى 3 أيام من التوقف عن التدخين الإلكتروني



أول أسبوع من التوقف عن التدخين الإلكتروني



2 إلى 4 أسابيع من التوقف عن التدخين الإلكتروني



2 إلى 3 أشهر من التوقف عن التدخين الإلكتروني



من 6 إلى 9 أشهر من التوقف عن التدخين الإلكتروني



الإقلاع طويل الأمد عن التدخين الإلكتروني



كيف يمكنك التحكم في أعراض الانسحاب؟



وقال الدكتور كرمانيزاده لصحيفة "ذا صن": "النيكوتين هو أحد أكثر المواد المسببة للإدمان على هذا الكوكب. وبالتالي، فإن أعراض الانسحاب بعد التوقف عن التدخين الإلكتروني يمكن أن تكون صعبة".وأضاف: "بالنسبة لمعظم الأفراد، تختفي أعراض الانسحاب بعد أربعة أسابيع، على الرغم من أنها قد تستمر لفترة أطول بالنسبة للبعض".لكنه لاحظ أن الأعراض ليست ثابتة و"غالبًا ما تأتي وتختفي بمرور الوقت"، ووفقًا له، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لانسحاب النيكوتين هي:الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد تكون قوية في البداية، ولكنها عادةً ما تستمر لبضع دقائق فقط. إذا تمكنت من مقاومتها في البداية، فسوف تصبح أقل تكرارًا بمرور الوقت.الصداع شائع جدًا خلال الـ 48 ساعة الأولى من الإقلاع عن التدخين الإلكتروني.التهيج والقلق والاكتئاب – تتراجع هذه الاضطرابات العاطفية خلال الأسبوعين الأولين من انسحاب النيكوتين.مشاكل في التركيز، والأرق العام، وعادات النوم السيئة.زيادة الشهية وزيادة الوزن الأولية – قد يستمر هذا التأثير الجانبي لانسحاب النيكوتين عدة أسابيع.قد تعاني أيضًا من بعض الدوار أو الإمساك، على الرغم من أنها أعراض أقل شيوعًا.قال الدكتور كرمانيزاده، إنه من المحتمل أيضًا ملاحظة بعض التغيرات الفسيولوجية كلما طالت فترة الامتناع عن التدخين الإلكتروني.وإليك كل ما يحدث لجسمك في الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات بعد التخلص من السجائر الإلكترونية:قال الدكتور كرمانيزاده إنه خلال الساعات الأربع الأولى، ستختفي آثار النيكوتين وستبدأ في الرغبة في تناول جرعة.وأوضح نيكولاس هوبكنسون، أستاذ طب الجهاز التنفسي في كلية إمبريال كوليدج، والطبيب الاستشاري الفخري في مستشفى رويال برومبتون، أنه من الجيد التخطيط لما يجب فعله عندما تسيطر هذه الرغبة الشديدة، على الرغم من أنها ستكون قصيرة الأجل.وأضاف: "عندما تأتي الرغبة الشديدة في تدخين السجائر الإلكترونية، من المتوقع أن تستمر لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك، لذا فإن القيام بشيء آخر للإلهاء يعد فكرة معقولة"، كقراءة كتاب أو تجربة ممارسة التمارين الرياضية.قال الدكتور كرمانيزاده، إنه في غضون ست إلى 12 ساعة من التوقف عن التدخين الإلكتروني، سيبدأ معدل ضربات القلب في التباطؤ وسيستقر ضغط الدم.ولكن عند مرور 12 ساعة، قد تبدأ أيضًا في الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب.قال الدكتور كرماني زاده، إنه بعد قضاء يوم كامل دون تناول النيكوتين، من المحتمل أن تلاحظ زيادة في شهيتك - بالإضافة إلى مشاعر التهيج.ومن المحتمل أيضًا أنك ستبدأ في الشعور ببعض الصداع وزيادة القلق.خلال الأيام الأولى إلى الثلاثة أيام التي لا تستخدم فيها السجائر الإلكترونية، سيتم التخلص من كل النيكوتين من دمك.بعد أسبوع واحد، يجب أن تكون معظم أعراض الانسحاب الأسوأ مجرد ذكرى.وأضاف الدكتور كرمانيزاده أنه في هذه المرحلة، يجب أن يكون هناك أيضًا "تحسن ملحوظ في حاسة التذوق والشم".وفي غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، يجب أن تعود شهيتك إلى وضعها الطبيعي.قد تشعر أيضًا بالحيوية، حيث تبدأ أي أعراض للاكتئاب والقلق في التحسن.يمكن أن يؤثر التدخين الإلكتروني سلبًا على قدرة رئتيك. ولكن بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من عدم استخدام السجائر الإلكترونية، يجب أن تقل أعراض السعال والصفير بشكل كبير، وفقًا للدكتور كرمانزاده.كما ستلاحظ أيضًا تحسنًا في الدورة الدموية في أطرافك. وبعد بضعة أشهر، من المحتمل أيضًا أن تلاحظ اختلافًا في أسنانك وفمك.قالت نيري وايتلي، الخبيرة الطبية، إن الأبحاث تظهر أن التدخين الإلكتروني "يمكن أن يسبب التهابًا في الفم - والذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى أمراض اللثة وزيادة فرصة الإصابة بسرطان الفم".وأضافت: "كانت هناك أيضًا تقارير عن " لسان السجائر الإلكترونية"، وهي حالة يفقد فيها الأشخاص ذوقهم مؤقتًا نتيجة السجائر الإلكترونية، ويمكن أن يسبب النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية أيضًا جفاف الفم وزيادة مستويات البكتيريا، بالإضافة إلى اصفرار الأسنان".وأضافت : “عندما تتوقف عن التدخين الإلكتروني، يمكنك أن تتوقع تحسن صحة الفم بشكل عام. في معظم الحالات، سيخف الالتهاب وستتحسن استجاباتك المناعية في غضون بضعة أشهر، مما يؤدي إلى صحة اللثة وصحة الفم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الفم".وتابعت: "ومع ذلك، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض اللثة نتيجة التدخين الإلكتروني أو التدخين، فقد يكون من الصعب عكس التأثيرات".في هذه المرحلة، قد تلاحظ أنك تتنفس بسهولة أكبر مع زيادة سعة الرئة، وهذا من شأنه أن يجعل أشياء مثل صعود السلالم والركض للحافلة وممارسة الرياضة أكثر متعة.قال البروفيسور هوبكنسون: "على الرغم من أنه أقل ضررًا من التدخين، فمن المحتمل أن يسبب التدخين الإلكتروني على المدى الطويل مشاكل في الرئة."لذا فإن الإقلاع عن التدخين الإلكتروني سيقلل من خطر حدوث ذلك، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب الذين لا تزال رئاتهم في طور النمو".وأضاف الدكتور كرمانيزاده أن الإقلاع عن التدخين الإلكتروني على المدى الطويل يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة أخرى.وأوضح أن هذه الأمراض تشمل "الأمراض المتعلقة بالجهاز الرئوي والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان ".التعامل مع أعراض الانسحاب تختلف من شخص لآخر،ـلكن الدكتور كرمانيزاده اقترح بعض الاستراتيجيات لمساعدتك على مقاومة الرغبة في التدخين الإلكتروني مرة أخرى:وضع خطط اجتماعية - يُعتقد أن البقاء مشغولاً ومشتتًا هو أمر فعال للغايةقضاء الوقت مع غير المدخنين يمكن أن يكون فعالًا أيضًا.