الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالتفاصيل.. خطوات حجز قطعة أرض مجانية من سكني

أراضي سكنية
أراض مجانية من سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يطرح برنامج سكني العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين، والتي تشمل الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان.اضافة اعلان
ويتيح البرنامج للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، والحصول على أرض مجانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للموقع

مخططات الأراضي المجانية

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس": يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول:
-البحث عن المخطط حسب المنطقة
-حجز قطعة الأرض.
-توقيع العقد الإلكتروني.
-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفادياً لإلغاء الحجز.
-البدء والانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتاح لجميع مواطني المملكة التقدم للحصول على الدعم السكني، وفق مجموعة من توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون سعودي الجنسية.
2 –ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 –ألا يكون مالكًا لأي عقار.
4 – الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.
5 – تقديم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا.
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

فيما يلي خطوات في الدعم السكني:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

اقرأ أيضا

4 علامات مبكرة لسرطان عنق الرحم.. احذري تجاهلها

طبيب يُثبت وجود علاقة بين نوع فصيلة الدم والإصابة بالسكتة

تعرف على نصيبك من 22.3 مليار ريال حجم الإنفاق على الخدمات الصحية

لمن يجلسون لفترات طويلة.. تمرين يومي لمدة 25 دقيقة يحميك من خطر الوفاة

5 وصفات أطعمة تعزز المناعة ضد نزلات البرد والأنفلونزا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-09 at 12.15.13 AM
1:17 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

دراسة تكشف مفاجأة عن تكوين خلايا الدم الجذعية

الغدة الدرقية
9:35 م الإثنين، 08 يناير 2024

استشاري يوضح أعراض اضطراب الغدة الدرقية

علاج فقؤ الدم - علاج جيني -
7:38 م الإثنين، 08 يناير 2024

الغذاء والدواء تعتمد أول علاج جيني لفقر الدم المنجلي والثلاسيميا

حموضة المعدة
4:47 م الإثنين، 08 يناير 2024

6 أشياء.. عواقب وخيمة لكتم الغازات في البطن!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
1:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

وزير الحج
12:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

GDYKgDCWsAA-fJX
12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

نائب وزير الحج
11:42 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

اللوحات المميزة
11:37 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

أهم 10
11:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته وأمطار على هذه المناطق