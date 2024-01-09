بالتفاصيل.. خطوات حجز قطعة أرض مجانية من سكني

يطرح برنامج سكني العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين، والتي تشمل الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان.
ويتيح البرنامج للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، والحصول على أرض مجانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للموقع
مخططات الأراضي المجانيةوقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس": يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول:
-البحث عن المخطط حسب المنطقة
-حجز قطعة الأرض.
-توقيع العقد الإلكتروني.
-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفادياً لإلغاء الحجز.
-البدء والانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.
حياك الله، يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول:— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 8, 2024
-البحث عن المخطط حسب المنطقة
-حجز قطعة الأرض.
-توقيع العقد الإلكتروني.
-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفادياً لإلغاء الحجز.
-البدء والانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.
شروط الحصول على الدعم السكنييتاح لجميع مواطني المملكة التقدم للحصول على الدعم السكني، وفق مجموعة من توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون سعودي الجنسية.
2 –ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 –ألا يكون مالكًا لأي عقار.
4 – الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.
5 – تقديم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا.
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنيفيما يلي خطوات في الدعم السكني:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.