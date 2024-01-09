بالتفاصيل.. خطوات حجز قطعة أرض مجانية من سكني

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يطرح برنامج سكني العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين، والتي تشمل الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان. اضافة اعلان

ويتيح البرنامج للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، والحصول على أرض مجانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للموقع





مخططات الأراضي المجانية



حياك الله، يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول:

-البحث عن المخطط حسب المنطقة

-حجز قطعة الأرض.

-توقيع العقد الإلكتروني.

-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفادياً لإلغاء الحجز.

-البدء والانتهاء من البناء خلال المدة المحددة. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 8, 2024

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس": يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول:-البحث عن المخطط حسب المنطقة-حجز قطعة الأرض.-توقيع العقد الإلكتروني.-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفادياً لإلغاء الحجز.-البدء والانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.





شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

