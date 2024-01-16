باحثون يكتشفون طفرة جينية تعالج مرض "باركنسون"

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اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا طفرة جينية في بروتين صغير، ما قد ينتج عنها علاجات جديدة لاضطراب الدماغ التنكسي في مرض باركنسون. اضافة اعلان





اكتشاف طفرة جينية تعالج مرض باركنسون



أعراض مرض باركنسون



إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل خلايا الجسم



يمنع تقدم مرض باركنسون إنتاج مستويات SHLP2



وتمكن الباحثون من العثور على المتغير النادر نسبيا في المقام الأول في الأشخاص من أصل أوروبي، حيث إن أولئك الذين لديهم هذا المتغير هم أقل عرضة للإصابة بالمرض بمقدار النصف.وقال الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا سو جيونغ كيم، مؤلف الدراسة الرئيسي، تسلط بياناتنا الضوء على التأثيرات البيولوجية لمتغير جيني معين قد يقلل بها هذه الطفرة من خطر الإصابة بمرض باركنسون.ويؤثر المرض على كيفية تحكم الأشخاص في أجسادهم، وتشمل أعراضه بطء الحركة والرعشة والتصلب وصعوبة المشي.وفي أثناء دراسة الاضطراب التقدمي، اكتشف باحث من جامعة جنوب كاليفورنيا SHLP، وهو الببتيد المشتق من المتقدرة (MDP).وتنتج المتقدرة (أو الميتوكوندريا، عضية خلوية مزدوجة الغشاء تتواجد لدى معظم الكائنات حقيقية النوى) الطاقة اللازمة لتشغيل خلايا الجسم، وترتبط الشيخوخة بتراجع وظيفة هذه العضية.وقد ثبت أن الببتيدات المشتقة من المتقدرة تلعب دورا في الحفاظ على نشاط المتقدرة تحت الضغط.ولاحظ العلماء أن مستويات SHLP2، على وجه التحديد، ترتفع مع بداية مرض باركنسون، ولكن مع تقدم المرض، لا يستطيع معظم المرضى إنتاج المزيد من SHLP2.وفي أثناء فحص الآلاف من الأشخاص، حدد الباحثون متغير SHLP2 عالي الحماية الموجود في 1% من الأوروبيين والذي يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون إلى النصف.