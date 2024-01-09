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باحثون يدقون ناقوس الخطر حول متحور "كوفيد-19" الجديد

كورونا - متحور جديد
فيروس كورونا
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بعد أربع سنوات من تفشي الجائحة التي أودت بحياة ملايين الأشخاص حول العالم، لازال مرض كوفيد - 19 يثير الكثير من المحاوف، مع المتحورات المستمرة التي طرأت على الفيروس.اضافة اعلان

متحور أوميكرون الفرعي BA.2.86

ودقت دراسة جديدة، ناقوس الخطر من أن متحور أوميكرون الفرعي BA.2.86 الذي يقف وراء عودة ظهور حالات دخول المستشفى بسبب "كوفيد-19" قد يكون أكثر فتكا مما كان يعتقد سابقًا.
ووفقًا للأبحاث، فإن BA.2.86، أو بيرولا (Pirola)، هو طفرة في المتحور الفرعي أوميكرون BA.2 وهو سلف JN.1 المهيمن حاليًا، والمسؤول عن أكثر من ثلاث من كل خمس حالات "كوفيد-19" اعتبارا من 6 يناير.
وتحتوي كلتا السلالتين (BA.2.86 و JN.1) على نحو 60 طفرة بروتينية أكثر من فيروس كورونا الأصلي وأكثر من 30 طفرة من متغيرات أوميكرون الأخرى مثل BA.2 وXBB.1.5.
ووجدت الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة ولاية أوهايو، ونشرت في مجلة "سيل"، أن متحور BA.2.86 يمكن أن يصيب الخلايا في الجزء السفلي من الرئة ويمكنه دخول أغشية الخلايا بكفاءة أكبر من الإصدارات الأخرى من أوميكرون.

نتائج مثيرة للقلق

وقال الدكتور شان لو ليو، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الفيروسات في قسم العلوم البيولوجية البيطرية بجامعة ولاية أوهايو، إن النتائج "مثيرة للقلق".
ويكمن هذا القلق في ما إذا كان هذا المتحور، وكذلك نسله، بما في ذلك JN.1، سيكون لديهم ميل متزايد لإصابة الخلايا الظهارية الرئوية البشرية على غرار الفيروس الأم الذي أطلق الوباء في عام 2020.
واكتشف الباحثون خلال الاختبارات المعملية، أن BA.2.86 كان أكثر كفاءة في إصابة البشر في الجزء السفلي من الرئة.
وتؤثر التهابات الجهاز التنفسي العلوي على الحلق والجيوب الأنفية، بما في ذلك نزلات البرد والتهاب الحلق. 
ويمكن أن تستمر التهابات الجهاز التنفسي السفلي لفترة أطول، وتكون أكثر شدة لأنها تؤثر على الشعب الهوائية والرئتين. 
وهي تشمل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، مع أعراض تشمل السعال المزمن وصعوبة التنفس.
وأجريت التجارب باستخدام فيروسات زائفة، وهي جزء غير معدي من الفيروس محاط ببروتينات كوفيد "سبايك" مختلفة على السطح ومصممة لتتناسب مع المتغيرات المعروفة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

متى اكتشف BA.2.86 وسلالاته الفرعية؟ 

وتم اكتشاف BA.2.86 وسلالاته الفرعية لأول مرة في يوليو في أوروبا والشرق الأوسط.
ومنذ ذلك الحين ينتشر بوتيرة متزايدة في أجزاء مختلفة من العالم. في 22 نوفمبر، صنفت منظمة الصحة العالمية BA.2.86 على أنها "متحورات مثيرة للاهتمام".

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